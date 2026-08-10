温州都市报 2026-08-10 09:34:00

“阿娒（当地方言，意为‘孩子’），这个星期天先别出去玩，台风又来了！”8月7日，一条用瑞安方言拍摄的防御台风短视频朋友圈刷屏。

温州网讯 “阿娒（当地方言，意为‘孩子’），这个星期天先别出去玩，台风又来了！”8月7日，一条用瑞安方言拍摄的防御台风短视频朋友圈刷屏。视频里，瑞安市陶山镇均岙村党支部书记华标用一口地道的瑞安方言，像长辈叮嘱孩子一样，提醒台风“白海豚”来袭，一定要注意安全。短短16小时内，这条视频全网播放量已达44.8万次。

“如果拍得太正经、太刻板，没人喜欢听，也没人看。”华标告诉记者，基于粉丝群体多为30岁到40岁的受众，“阿娒”的称呼又很亲切，他把网友当成自家人，用长辈劝说的口吻传递防台信息，让原本严肃的通知变得亲切起来。

与传统广播、入户宣传相比，短视频的传播优势显而易见。华标介绍，入户宣传仅覆盖本村村民，而短视频可以让更多的人看到。有网友留言，“书记，我会听话的。”对此，华标欣慰地说，“说明我们拍出去有效果，大家也很信任我们。”

“宁愿十防九空，也不可以麻痹大意。”除了短视频宣传，华标表示，村里还保留了防台广播，台风来临前也会入户劝说，线上线下结合，确保每一名村民都能收到预警信息。

华标做方言短视频并非一时兴起。2026年，是华标担任均岙村党支部书记的第9年。“均岙村集体经济薄弱，如何壮大集体经济，让村民的口袋鼓起来？”这个问题，华标不知琢磨了多少回。

然而，这又谈何容易？华标回忆，第一条视频才30多秒，却拍了整整3个小时。“为了让视频效果更突出，只能一遍遍推翻，一遍遍重拍。”他说，为了拍出效果，刮风下雨也要拍，有时衣服勾破了、摔伤了也是常有的事。

今年1月，一条森林防火的短视频让他意外“火”了，“阿公，带火的东西不能上山！”视频里，华标对着镜头一路用方言喊话，被网友戏称为“唐僧附体”。有粉丝评论区留言：“书记，我还小，能叫我一声‘阿娒’吗？”

“宠粉”的华标便趁热打铁，推出一系列喊话“阿娒”的短视频。从森林防火到防台防汛，从乡风文明到推介农产品，他的视频内容越来越丰富。

对均岙村村民来说，华标的声音并不陌生，他是村里出了名的“网红书记”，拍摄了97条短视频，全网粉丝超2万。除了日常宣传外，华标的短视频和直播还承担着助农的功能。红米、嘉宝果、葛根粉、芥菜干、包菜干……村里老年人手中的农产品通过他的镜头找到了销路。

“过去，村里的农户需要把农产品担到市场去卖，如今坐在家里，就有销路。”华标说，虽然目前短视频探索还在起步阶段，但是均岙村的名字已被越来越多的人知道，他相信均岙村的品牌做起来后，好项目也会被慢慢吸引来。

谈及拍摄视频的辛苦，华标坦言，平时基层工作事务繁忙，拍摄视频、策划文案、直播带货等工作，都挤在中午或者晚上进行。“很累，有时候直播、复盘到凌晨，工作量‘翻倍’了。”

记者问他为什么还坚持，他的回答很朴实，“我们村集体经济不好，尝试拥抱新媒体，是想尽自己所能为村里发展找一条新路子，努力过了，哪怕一时未见成效，也不后悔。”

来 源：温州都市报

原标题： 村支书用方言喊话防台，16小时播放44.8万次

记者 黄梦思

本文转自：温州新闻网 66wz.com