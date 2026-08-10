温州日报 2026-08-10 08:56:00

93岁独居者谢老太太心有余悸，不由得庆幸：“幸亏社区干部反复劝我搬出来，不然我这把老骨头可能就交代在里面了。”

社区干部上门劝老太太撤离。

屋檐倒塌现场。

温州网讯 8月9日15时左右，受台风影响，苍南县宜山镇兴隆街27号一间一层楼高的老房子，前屋檐发生大面积坍塌。93岁独居者谢老太太心有余悸，不由得庆幸：“幸亏社区干部反复劝我搬出来，不然我这把老骨头可能就交代在里面了。”

从8月7日开始，宜山镇宜一社区工作人员便对辖区居民开展防范台风“白海豚”的避险宣传动员。8月8日上午，身穿红马甲的工作人员巡逻到兴隆街27号时，发现这处老房子经不住大风大雨，存在较大安全隐患，但里面仍住着人。宜一社区网格长韩必伟介绍，住户就是93岁的谢老太太，于是他们将该户列为重点风险管控对象，立即开展人员转移工作。不过，谢老太太不愿意搬离避灾。

面对这样“恋家”的老人，工作人员第一时间联系老人的儿子帮忙开展劝离工作。但是，老人还是心存侥幸，认为自己经历过多轮台风，房屋不会出现险情：“我在这里住了那么久了，什么样的台风没见过，什么事都没发生，不用离开。”

见这一“招”未起明显效果，工作人员转而请社区党支部书记何晓京、老人隔壁邻居徐小青共同上门做思想疏导，同时还联系老人孙女林素洁共同劝说。终于，在多方合力之下，老人被说服，安全转移至别处安置，避免了屋檐倒塌可能造成的伤害。

“在防台转移的工作中会遇到类似情况，不过，无论多么周折，把人劝出去避灾，我们就觉得值得。”韩必伟说。

来 源：温州日报

原标题： 苍南社区干部“三顾茅庐”劝离九旬老太太 不久后老房子屋檐塌了

记者 林乃鹏 通讯员 周修昌

本文转自：温州新闻网 66wz.com