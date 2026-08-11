注意！瓯北往返温州的航班时间有所调整
中国永嘉 2026-08-11 10:27:00
瓯北渡口船舶开展年度设备检修，瓯北至安澜航线定于2026年8月11日起执行调整后的新航班。
各位乘客：
因瓯北渡口船舶开展年度设备检修，瓯北至安澜航线定于2026年8月11日起执行调整后的新航班。请各位乘客相互转告，由此给您带来的不便，敬请谅解，如有特殊情况，另行通知，感谢您的配合！
来 源：中国永嘉
原标题： 瓯北往返温州，临时航班公告！
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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