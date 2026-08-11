潮新闻 2026-08-11 09:38:00

同样是台风，“巴威”走得干脆，“白海豚”却步履迟缓，持续的降水让积水更多。

受“白海豚”带来的强降雨影响，8月9日21时，楠溪江流域石柱站水位24.24米，超过警戒水位0.04米，楠溪江发生今年第2场编号洪水“楠溪江2026年第2号洪水（0809）”。

截至8月10日7时，全县面雨量达299.6毫米。沙头镇、东城街道、南城街道等楠溪江下游沿江区域，均有不同程度受淹，且较上次台风“巴威”波及范围更广、受淹程度加重。

共享联盟·永嘉 张诚 摄

为何积水退得慢？

“主要原因是潮水顶托。”永嘉县水利局水电勘测设计院院长潘国光向记者展示了一组今天早晨的关键监测数据：今天早晨7时30分至8时之间，沙头拦河闸测得水位高达13.43米，与此同时，下游江心屿潮位为3.43米。

这组数据，正是解读此次积水退去较慢的关键所在。

“3.43米的潮位，意味着潮水依然处于高位，潮水顶托的效应还在持续。”潘国光指着数据解释道，“上游雨水不断涌来，下游潮位仍然很高，江水还是‘无处可去’。如果说楠溪江是一条排水管道，那么下游的潮水就是堵在管道出口的一堵水墙。出口不通，上游的水就只能往两岸‘溢’出来。现在楠溪江的水，就是这样倒灌进沿江村庄的。”

潘国光向记者复盘了过去十几个小时的水情变化过程。“昨晚9点左右，沙头水位已超过8.5米，已达到安全运行上限。”恰逢农历月末潮水大涨，当时江心屿潮位高达4.31米。“上游来水和下泄水流叠加潮水几乎持平，两股水正面相遇、互不相让，根本排不出去，形成了滞洪。”潘国光说，这意味着下泄的水流就没有真正“入海”，而是被潮水“堵”在了河道里。

随着夜间上游来水持续增加，被“憋”在河道里的水越积越多，水位不断攀升。今天7时30分至8时，沙头水位已从昨晚的8.5米急剧上涨至13.43米，一夜之间暴涨近5米。 虽然此时江心屿潮位从4.31米回落至3.43米，但潘国光强调：“3.43米的潮位依然显著偏高，潮水顶托的‘堵门’效应没有解除。 水位落差虽有所增大，但下游出口依然不畅，最终导致涌入沙头镇和东城街道下游多个沿江村庄。”

同样是台风，“巴威”走得干脆，“白海豚”却步履迟缓，持续的降水让积水更多。

何时才退水？

潘国光表示往常过洪一般4小时左右，此次时间会比平时大幅拉长。“一般来说，从高潮位开始回落算起，需要6到8个小时才能明显退水。预计今天下午，随着潮位显著下降，楠溪江流入瓯江的‘大门’才能重新打开，届时水位才会开始明显消退。在此之前，沙头镇下游沿江区域的漫水状况仍将持续。”

目前，楠溪江沿线的各个镇街正全力组织人员转移、物资调配和交通管制。多地已预置应急排涝设备，一旦潮位降至安全线以下，将立即启动强排作业，全力帮助群众尽快恢复正常生产生活。

来 源：潮新闻

原标题： 楠溪江发生今年第2场洪水！为何退水慢？何时才退水？水利专家解读

记者 谢甜泉 共享联盟·永嘉 汪霞霞

本文转自：温州新闻网 66wz.com