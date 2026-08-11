平安温州 2026-08-11 10:27:00

安置点内，有一位特殊的避难者。他没等来台风，就被巡逻的民警一眼认出。

台风天里，温州瓯海警方从安置点揪出一名违法嫌疑人！

8月9日上午，今年第13号台风“白海豚”逐渐逼近，给瓯海带来狂风暴雨。安置点内，却有一位特殊的避难者。他没等来台风，就被巡逻的民警一眼认出。

当天上午7时许，茶山街道一抗台安置点内人来人往，茶山派出所民警陈霄捷也正在人流中，开展风险隐患的排查工作。

就在他的目光掠到人群的瞬间，一个躲闪的眼神引起了他的警觉——该男子神色慌张，刻意与民警保持距离。凭借丰富的办案处警经验，陈霄捷仔细观察了其相关特征，确定该男子就是一起盗窃案件的嫌疑人。经现场盘问和快速核查，该男子果然系前晚在辖区内实施盗窃的违法嫌疑人，陈霄捷果断将其控制。

经查，2026年8月8日，嫌疑人张某某与冯某某，因心存侥幸，在茶山街道某大学的取餐点盗窃多个外卖食用。案件发生后，办案民警陈霄捷通过线索研判确定了两人的身份，也将两人的相关特征牢牢记在了心里。在张某某被抓不久后，冯某某也在安置点附近落网。

8月9日清晨，因受“白海豚”影响，居无定所的张某某和冯某某，先后来到茶山街道的一处安置点躲避台风。不料，刚进入安置点的张某某，便和经验丰富的民警陈霄捷“对上了眼”。本想来安置点躲一躲，却没想到被民警“一眼识破”。

“你们不是忙着抗台吗？”被抓后，张某某还十分不可思议，自己才刚进抗台安置点，怎么就已经被抓了。

目前，相关案件正在进一步侦办中。

警察“顶风”抓捕，漂亮！

来 源：平安温州

原标题： 温州警方“顶风”抓捕，他在台风天栽了：“你们不是忙着抗台吗？”

本文转自：温州新闻网 66wz.com