“白海豚”为何穿行温州九县（市、区）？

温州晚报 2026-08-11 08:34:00

登陆后，“白海豚”并未如预期向西北纵深推进，而是在浙江省境内走出了一条极为罕见的“慢弧线”。

“白海豚”在浙江省境内走出了一条极为罕见的“慢弧线”

温州网讯 今年第13号台风“白海豚”自7月27日在西北太平洋远洋生成以来，长途奔袭超6000公里，于8月9日傍晚先后在台州玉环、温州乐清两次登陆。登陆后，“白海豚”并未如预期向西北纵深推进，而是在浙江省境内走出了一条极为罕见的“慢弧线”。据市气象台消息，这也是近30年来首个台风中心经过鹿城区的台风。

“白海豚”在横扫我市9个县（市、区）后，于8月10日9时减弱为热带风暴，10日12时50分，“白海豚”移出浙江，进入江西省。尽管“白海豚”逐渐远离并减弱，但其创下的多项历史纪录和留下的持续强降雨风险，仍不容丝毫松懈。

蜿蜒穿行九县（市、区）

“白海豚”的登陆轨迹最初与上月台风“巴威”极为相似——均在玉环首登、乐清二次登陆。

8月9日17时30分前后，“白海豚”以强台风级在台州玉环市坎门街道沿海登陆，中心附近最大风力14级（42米/秒），中心最低气压945百帕，成为1951年有气象记录以来登陆我国的生成地最远的台风。

随后，“白海豚”继续向偏西方向移动，于8月9日18时40分前后在温州乐清市翁垟街道沿海二次登陆，登陆时中心附近最大风力13级（38米/秒），中心最低气压950百帕。

然而，此后的路径出乎所有人预料。登陆乐清后，台风中心并未按常规向西偏北方向深入内陆，而是折向西南方向，径直闯入温州中心城区——鹿城区。据温州市气象台消息，这是近三十年来首个台风中心经过鹿城区的台风。有老温州人感叹：“台风直接‘进城’，这么大的风，几十年没见过了。”

更令人称奇的是，“白海豚”在鹿城短暂逗留后并未停歇，而是一路西偏南缓慢穿行，先后途经瓯海、龙湾、瑞安、平阳、文成、苍南、泰顺等县（市、区）。登陆后不急于西行消散，反而在温州境内蜿蜒穿行。台风中心在温州市境内穿行时间长达7个多小时，几乎将温州中南部县（市、区）“串”了个遍。

然而，“白海豚”的“慢弧线”并未在温州画上句号。穿越泰顺后，台风中心进入福建寿宁县境内，又再次回到浙江，重新进入庆元县。从二次登陆乐清，到西偏南穿行温州全境，再到出省后折返庆元，“白海豚”在浙江省境内走出了一条完完整整的“慢弧线”。

8月10日9时，“白海豚”中心位于丽水龙泉市境内，已减弱为热带风暴级。12时50分，台风再次移出浙江，进入江西上饶市广丰区。

鞍形场“困”住台风

“白海豚”为何“不走寻常路”？浙江省气象台首席预报员娄小芬进行了解读。

关键原因在于“鞍形场”。“台风登陆后处在东西高压之间的鞍形场中，引导气流是比较弱的。”娄小芬解释。

所谓鞍形场，是指台风东侧海上的副热带高压和西侧大陆上的大陆高压都距离台风较远，两侧对台风的“牵引力”都不足，导致引导气流较弱，台风移动速度因此明显放缓。娄小芬进一步解释，西北侧大陆高压、东侧台风“灿鸿”的相互牵扯以及南侧季风气流的卷入，共同导致环境场极为复杂，最终使台风路径出现罕见的南拐。

在“白海豚”登陆前，市气象台就分析，“白海豚”受到副热带高压、西风带槽脊以及其他台风影响，台风引导气流弱，路线更加不确定，且移动速度慢，影响我市时间更长，登陆后预计降雨持续时间长，累积雨量更大。“白海豚”后续特别的“慢弧线走位”，也应和了这一点推测。

事实上，“白海豚”并非孤例。去年7月，台风“丹娜丝”同样上演了一场令人瞠目的“路径戏法”——在浙江近海突然回转，划出一道近乎“折返跑”的轨迹，呈罕见的“Z字型”或“之字型”。气象部门分析，“丹娜丝”的异常回转与副热带高压形态突变密切相关。而“白海豚”则是在更为复杂的多系统相互作用下，走出了这条罕见的“慢弧线”。

风雨考验依旧

“白海豚”虽然路径诡异，但其带来的风雨影响才是真正的考验。

市气象台监测，此次台风影响期间，12级以上大风持续时长达30小时。全市58个站点监测到12级以上大风。沿海海面最大风力出现在洞头区鹿西岛，达54.4米/秒（16级）；内陆地区也不逊色，永嘉县云岭九龙山录得52.6米/秒（16级）的极值风力。

降雨方面，据统计，7日8时至10日11时，全市面雨量已达216.8毫米。县级面雨量排名前三分别为：乐清市394.9毫米、永嘉县315.5毫米、瓯海区239.4毫米。单站极值方面，总雨量全市最高为乐清福溪水库累计雨量670毫米；乐清市龙西砩头站点累计雨量亦达640.3毫米；单站小时雨强最大出现在乐清市乐成街道城北景北站，达105.8毫米。全市共177个站点雨量超300毫米、77个站点超400毫米；乡镇层面，乐清龙西乡面雨量559.5毫米领跑全市。100毫米及以上的有149个乡镇，200毫米及以上的有89个乡镇，300毫米及以上的有23个乡镇。无论是累积降雨强度、大风影响范围还是风雨持续时间，均达到历史罕见水平，局地致灾风险极为突出。

台风远去，风险仍在。市气象台预计，11日我市阴有阵雨或雷雨，部分中到大雨。沿海海面今天仍有7至8级阵风9级，内陆高山仍有8至10级大风。

市气象台特别强调，此次台风降雨持续时间长、累计雨量大，土壤含水量已经高度饱和。台风离境，但次生灾害、滞后风险、叠加风险仍处于高位。山区要特别警惕小流域山洪、山体滑坡和泥石流等次生灾害。住在山坡、溪河边、山洪沟口附近的居民，一定要多加留意周边情况，必要时配合转移。

来 源：温州晚报

原标题： “白海豚”为何穿行温州九县（市、区）？

有关部门：台风离境，但次生灾害、滞后风险、叠加风险仍处于高位

记者 张嫣彬

本文转自：温州新闻网 66wz.com