潮新闻 2026-08-11 09:38:00

眼下正值葡萄成熟上市期，种植户面临滞销难题。关键时刻，当地干群合力伸出援手，帮扶种植户抢收和代销成熟果实。

台风“白海豚”来袭，持续强风暴雨导致藤桥镇葡萄种植大棚薄膜大面积破损。眼下正值葡萄成熟上市期，种植户面临滞销难题。关键时刻，当地干群合力伸出援手，帮扶种植户抢收和代销成熟果实。

台风席卷过后的葡萄棚

记者来到温州藤桥果留香葡萄专业合作社，看到不少葡萄种植大棚棚架倒伏、园地积水。“经过清点，20亩果园中有18亩共计5万斤葡萄受到影响，预计经济损失达百万元。”合作社负责人吴伯和介绍，损失不仅包括损坏棚架的清理费用、新棚架的购置安装成本，还包括果实滞销带来的经济亏损。

“虽然葡萄现在仍挂在树上，品质未受影响，但随后到来的高温天将让失去大棚防护的葡萄极易腐烂变质，届时损失将进一步扩大。我们非常希望能将这些葡萄尽快销售出去，一来尽可能减少损失，二来为后续大棚修复腾出空间。”吴伯和说。

志愿者帮助种植户抢收葡萄

了解种植户的请求后，当地干部迅速组织志愿者第一时间赶到现场，帮助抢收成熟果实。藤桥镇宣传办工作人员黄珍珍介绍，后续将联动社区、对接带货主播，开通社区团购与线上售卖渠道。据悉，该合作社主要种植巨峰葡萄，市场零售价15元/斤，现价10元/斤，支持自提。有意者可拨打咨询电话：18968797709。

来 源：潮新闻

原标题： 台风掀翻葡萄棚 鹿城5万斤巨峰葡萄盼销路

共享联盟·鹿城 诸葛承凯 记者 戚祥浩

本文转自：温州新闻网 66wz.com