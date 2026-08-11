温州晚报 2026-08-11 08:38:00

记者跟随永嘉平安蓝天救援队，四进东城街道河岙村，记录下洪水中的紧张施救与温暖瞬间。

接上两位老人去医院

救生艇接来新娘

救援人员在积水路段巡逻

温州网讯 昨天，受强台风“白海豚”影响，永嘉遭遇持续强降雨，楠溪江水位暴涨，沿岸多个村庄道路中断、房屋被淹，出现大面积积水。记者跟随永嘉平安蓝天救援队，四进东城街道河岙村，记录下洪水中的紧张施救与温暖瞬间。

截至当晚8时，队长胡九凡告诉记者，救援队当天累计接听求助电话100余通，成功救助28名受困群众。

一进河岙村

竹竿探路救出三人

永嘉东城街道河岙村坐落于山峦环抱的低地，楠溪江从村旁穿过，是这次受灾最重的村落之一。“我在桥底下被困了，能不能来救救我！”一大早，求助电话响起。队员章陈建叫上黄贤珍、朱银准，抬着救生艇，开着“坦克”越野车，一头扎进茫茫积水区。

浑浊的洪水漫过田埂和路面，分不清哪里是河，哪里是路。没有导航，竹竿成了唯一的“眼睛”，队员们一边探着水深，一边艰难前行。开出去没多久，水面漂浮的杂物就卷进了发动机，横七竖八的水管、电线不时拦住去路。

好在队员都是本地人，凭着记忆摸索，十几分钟后，终于在诸永高速河岙村段的高架桥下找到了一对被困夫妻。女的说：“我们6时许过来想看看车子有没有泡水拍个照，结果没一会儿水就满上来，走都走不了了。”

救生艇返程时，岸边高处突然传来呼喊声，一位老人拼命挥手。艇刚靠过去，老人就被拉了上来。原来他清早出来放牛，后来发现回村的路被大水吞没，只能在原地苦等。

二进河岙村

救生艇接来新娘

稍作休整，记者又随救援队第二次进入河岙村，在水面上来回巡逻。天空刚开始还只是阴沉，转眼间大雨瓢泼而至。担心打伞影响驾船视线，队员们索性淋着雨搜索，浑身湿透。一圈巡查未发现新的受困者，大家准备返回。

行至东城街道龙山公园附近时，一位满脸焦急的年轻男子正紧盯着面前通往河底村的“水路”。他叫王超超，当天结婚，清早6点他接到新娘的电话：“家门口的路被淹了，不知道这婚还结不结得成。”超超一边安慰“别急别急，再等等水会退的”，一边跑到高架桥上盯着水位。雨越下越猛，积水不见消退，他咬咬牙拨通了救援队的号码。

中午12时许，一艘救生艇缓缓从浑水中驶来，新娘和家人坐在艇上。超超脱下皮鞋，换上救援队员递来的拖鞋，挽起裤管便踏入水中，把新娘一行接下来。

从家里出发前，新娘父母特意装了一大包的喜糖。超超忙不迭地给大家分糖，不停地说：“真的太感谢了！”围拢过来的群众和队员纷纷送上“新婚快乐”的祝福。

三进河岙村

为患者抢出就医通道

险情接踵而至。“有两位要做血透的老人被困在家里，谁去支援下？”求助信息再度传来。河岙村里，两位六七十岁的老人焦急地等待着。当天正是他们做血透的日子。

“十几年没见过这么深的积水了，水都到我胸口这么高了。”一位老人比划着说。凌晨4时许，他们发现水开始漫进院子，本以为下午会退去，哪知水位迟迟不降。两人曾试图冒险蹚水走出去，可没走多远就被湍急的水流吓退。

子女得知后赶紧向救援队求救。章陈建和队友再次发动救生艇，穿过漫水的路，来到老人家门口。队员们小心地将两位老人搀扶上船，细心地为他们穿上救生衣。坐在船上，老人嘴里一直念叨着：“谢谢你们，谢谢你们。”

到了安全地带，临下船时，一位老人忽然转过头问：“这样一趟多少钱？”队员们摆摆手，示意不用。老人又连说了好几声谢谢。

四进河岙村

开启一场爱心接力

下午4时许，救援队员结束河岙村的救援任务返程，途经东城街道峙口大桥桥头时，队员们发现路上走着一个小男孩，大约十岁，身边没有大人。问他去哪儿，他只说去公交站。眼前这一段路，虽然水位较最高时有所回落，但仍有近1米深，对孩子来说极难通行。

“上车，叔叔捎你一段。”章陈建喊道。上车后，男孩说不清自己要去哪里，手上戴着一只电话手表。章陈建和记者轮流翻找通讯录，联系其亲人，又特意从车上拿来几包士力架塞给他，安抚他的情绪。

正当大家着急时，一个熟悉的身影突然出现。“你们怎么在这里？”打招呼的人叫滕陈满，上午他因为厂里受灾，是第一批坐救生艇进村查看的。得知大家在帮孩子找家人，他立刻热心地说：“你父母在哪个厂？你只要报出名字，我就知道在哪里，能把你送回去。我的厂就在峙口村，这一带我熟。”但男孩摇摇头。

很快，东城街道峙口村的村干部也加入寻人队伍。夜色渐深，晚上6时许，男孩的父亲终于匆匆赶到，将孩子接走。一场爱心接力，让风雨中的夜晚多了几分安宁。

从清晨到傍晚，一根竹竿、一艘救生艇，永嘉平安蓝天救援队的队员们四度逆行，在洪流中为生命开道，也为这座被雨水围困的村子留下了无数平凡又滚烫的瞬间。

来 源：温州晚报

原标题： 记者随平安蓝天救援队四进河岙村

这一天，他们救出28名受困群众

记者 薛样洋/文 张啸龙/摄

本文转自：温州新闻网 66wz.com