市区“提质缩量” 县（市）土拍活跃 透过大数据看温州楼市新变化

温州晚报 2026-08-11 08:50:00

7月温州市区商品住宅网签面积6.12万㎡，网签均价25429元/㎡。与此前几个月相比，成交量有所回落，价格反而走高。这一“量降价升”的组合，究竟是市场降温的信号，还是另有玄机？

温州主城区沿江住宅密布，稀缺景观资源、成熟配套提升岸线宜居属性。

温州网讯 刚刚过去的7月，是楼市传统淡季，但温州楼市却交出了一份值得细品的答卷。据温州市房地产学会发布的数据，7月温州市区商品住宅网签面积6.12万㎡，网签均价25429元/㎡。与此前几个月相比，成交量有所回落，价格反而走高。这一“量降价升”的组合，究竟是市场降温的信号，还是另有玄机？

■市区成交

下行刹车 市场趋稳

据温州市房地产市场信息网发布的6月份房产市场交易统计，6月全市商品房住宅成交放大至9290套，环比5月增长约162%，销售面积近105万㎡，环比增幅更高达200%。

据温州市房地产学会发布的数据显示，7月温州全市商品住宅网签面积19.36万㎡。其中，市区商品住宅网签面积为6.12万㎡，环比下降33.1%，同比上升63.8%；网签均价为25429元/㎡，环比上升12%，同比下降0.6%。

细看成交结构发现，6月有大量安置房项目集中网签，其成交比例远高于普通商品房。换言之，6月的数据冲高在很大程度上是受安置房集中签约的“脉冲式”影响。

7月成交面积回落，也正是这一特殊因素消退后的正常回归。与此同时，在当前房地产市场发展“提质缩量”的核心策略影响下，市区土地供应持续收紧，新房可售库存有限，也在客观上压缩了成交规模。

不过，“量缩”不等于“价跌”。7月市区成交主力集中在鹿城、瓯海等核心区域的高端改善项目。招商保利·天曜序网签均价每平方米近4万元，中国铁建·西派澜廷|江御、建发·翰林九境、建发滨江置地·望江、首开中庚·雲境这4个主城区住宅项目的网签单价均超过2万元，且全部进入市区7月网签套数前十位。高价区域成交占比提升，拉高了整体均价。

从各区（县）的网签均价来看，分化更为显著：鹿城区新房均价约29567元/㎡，瓯海区约25450元/㎡，而平阳、文成、泰顺的网签均价均约1万元/㎡。换句话说，7月市区的网签均价上涨，反映的是“高价盘卖得多”，并非全面普涨，市场仍呈现明显的结构性分化和区域热度不均。

从成交节奏看，7月楼市成交呈现出“前高后稳”的走势。就已发布的每周成交数据显示，成交均价稳中略降，月末成交面积明显放量，市场活跃度有所回升。

再看上半年整体走势，回暖信号更为明确。据国家统计局数据，今年上半年市区商品房住宅价格环比每月均呈下降趋势，但降幅逐步收窄。通俗地说，房价下行的“刹车”迹象已经出现，市场正在走向平稳。

■供应市场

县（市）活跃 频繁出让

土地是楼市的“先导信号”。今年温州土地市场呈现出“主城收紧、县市活跃”的新格局。

主城区方面，供应明显收紧。据温州市自然资源和规划局发布的《温州市区2026年度国有建设用地供应计划》，市区城镇住宅用地约39.83公顷，占总量的5.86%，供应规模较往年减少。从实际成交来看，2026年开年至今，温州市区仅成交1宗涉宅用地——位于龙湾蒲州的开发区西单元B-25b地块，于1月16日由永嘉中楠江心居置业有限公司以4.026亿元竞得，楼面价约1.3万元/㎡。市区涉宅地块出让速度明显放缓。

与之形成对比的是，县（市）方面热度不减，瑞安尤为突出。2026年开年至今瑞安已成交涉宅用地14宗，7月底至8月初迎来一轮集中出让高潮。其中，瑞安莘塍东单元03-02地块由知名房企绿城集团竞得，溢价5.5%——这也是绿城集团时隔五年再入温州布局。7月29日至8月6日，瑞安连续成交莘塍东单元、北部组团（鲍田片区）、云周南单元、塘河新城、东工业园单元等多宗地块，溢价率从5.4%到44.5%不等，市场热度可见一斑。此外，乐清、龙港、平阳、苍南等地也均有地块成交。

值得一提的是，瓯海区梧田板块近日终于有一宗涉宅地块发布出让公告，预计正式出让要等到下个月了。这也从侧面印证了市区宅地“惜售”的现状。

温州城区供地规模收缩、县（市）升温，这种结构性变化释放出信号：未来供地市场将延续“提质缩量”态势，供应重心将更集中于向核心区域、优质地段倾斜，改善型需求有望得到更好满足；而瑞安、乐清等县（市）供地持续放量，意味着这些区域的新房选择将日益丰富。

■放眼全国

一线城市 接连出招

放眼全国，房地产市场同样呈现积极变化。

一线城市近期密集出台楼市优化政策，持续释放积极信号。上半年，上海出台楼市“新七条”，大幅调减住房限购政策，非沪籍家庭及单身人士持有居住证满5年即可购买一套住房，公积金贷款最高额度从160万元提高至240万元；杭州将公积金贷款最高额度由130万元提高至180万元。

北京于8月7日由北京市住建委、北京市规自委、北京住房公积金管理中心联合印发《关于进一步优化调整本市房地产政策的通知》，自8月8日起施行。新政共3方面7项措施，核心内容两项：一是非京籍家庭购买五环内商品住房，社保或个税缴纳年限由2年下调为1年；二是夫妻双方均缴存的，首套住房公积金贷款最高额度240万元，叠加上浮条件后最高可达340万元。

一线城市的率先企稳和持续加码的政策支持，也为包括温州在内的二三线城市提供了信心参照。

来 源：温州晚报

原标题： 市区“提质缩量” 县（市）土拍活跃

透过大数据看温州楼市新变化

记者 葛思思/文 袁宏状/摄

本文转自：温州新闻网 66wz.com