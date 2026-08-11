他们快速按下城市“复原键”！
温州晚报 2026-08-11 10:52:00
一个个动人的身影穿梭在城市的大街小巷，为城市的正常运行按下“复原键”。
龙湾区瑶溪街道滨江社区工作人员清理道路中间的树枝。□滨江社区供图
瓯海区梧田街道朝霞社区工作人员处理被风吹倒的树木。□朝霞社区供图
平阳县万全镇垟城村党员干部、志愿者蹚入泥泞徒手开挖导流沟槽分流积水。□垟城村供图
鹿城区七都街道江都社区工作人员搬运路面上的树干。□常锋/摄
鹿城区滨江街道灰桥社区清洁工清理路面上的杂物。□陈立冲/摄
瓯海区梧田街道龙霞社区工作人员深夜疏通被堵住的下水口。□龙霞社区供图
温州网讯 台风过境，城市秩序亟待恢复。昨天，温州广大基层党员干部、社区工作者、志愿者等第一时间开展应急处置，清运倒伏树木、疏通堵塞管网、清理散落杂物，争分夺秒推进灾后环境整治和安全隐患排查工作。一个个动人的身影穿梭在城市的大街小巷，为城市的正常运行按下“复原键”。
来 源：温州晚报
原标题： 他们快速按下城市“复原键”！
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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