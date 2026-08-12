梭子蟹、皮皮虾等鲜货最快12日上市 温州1509艘渔船破浪开捕

温州日报 2026-08-12 08:18:00

昨天下午2时，东海开捕，全市1509艘刺网船、笼壶船、拖虾船、渔运船放归渔场。预计最快今天，梭子蟹、龙头鱼、皮皮虾、带鱼等新鲜渔获将陆续上市。

温州网讯 台风过境，渔船开捕。8月11日14时起，温州1509艘因第13号台风“白海豚”推迟出海的专项捕捞渔船陆续奔赴东海。预计最快12日，梭子蟹、龙头鱼、皮皮虾、带鱼等新鲜渔获将陆续上市。

当天上午，我市各地渔港一片繁忙。渔民搬运大米、蔬菜等生活物资，加注燃油和冰块，最后检查网具和船舶设备，只待开船令下。

“在家休息3个月了，物资准备了20多天，就盼着出去有个好收成。”龙港船老大林信爱显得干劲十足。洞头船老大黄庆升也早早备齐网具、冰和柴油，“这个季节主要捕捞龙头鱼、小黄鱼、鳗鱼、带鱼等，按这个季节产量不会差。”

14时，汽笛声在海面响起。洞头各渔港258艘渔船陆续离港，渔政执法船同步启航护航。在平阳鳌江口，113艘渔船完成编队后乘风破浪奔赴渔场。“开捕了，鱼满仓！”不少渔民站在船头挥手，五星红旗在海风中猎猎作响。

8月11日下午两点，日头正烈，苍南县炎亭渔港的防波堤上早已站满了人。

随着“啪啪——”的烟花腾空声，138艘渔船同时发动引擎，轰鸣震天，朝着外海浩浩荡荡驶去。岸上送行的家属奋力挥手道别，喊声却全被呼啸的海风吞没。

这一刻，伏季休渔期渔民盼望已久。在“开闸”前一小时，“浙苍渔86120”的船老大王可浙与船员像蚂蚁搬家似的，拎着冰块、雨衣、食物等物资，扔上甲板，做出发前的最后准备。“这次因为台风多等了几天，现在终于能出发了。”他一边跟记者说话，一边头也不抬地拾掇着甲板上的渔具，“这一趟顺利的话，晚上七点多就能返港。”

开捕当天，全市渔政部门联合海事、海警等力量，共出动26艘执法船艇，在瑞安飞云江、平阳鳌江、龙港舥艚、洞头东沙等重点水域提前驻守，并在浙闽交界海域加强巡航，沿途提醒渔船加强值班瞭望和通信守听。

开捕前，温州各级渔业主管部门已对渔船适航、船员适任、作业网具及AIS、雷达、消防设施等进行检查，发现问题及时整改，确保渔船不“带病”出海。考虑到台风过后港内船舶集中、出航密集，部分地区还采取分批次、错峰放行方式，降低航行风险。

今年5月伏休以来，温州深入开展“中国渔政亮剑”“雷霆”等专项执法行动，累计开展执法检查1148次（其中联合执法254次），检查渔船1700艘、场点1946个次，取缔涉渔“三无”船舶298艘，收缴违禁网具1.2万余顶（张）、渔获物1.6万余公斤，行政处罚立案35起，有效震慑违法捕捞行为。

需要提醒的是，目前东海伏季休渔尚未全面结束。按规定，小型张网渔船可于8月16日12时出海，单拖、双拖等其他作业类型渔船休渔时间持续至9月16日12时。渔政部门将继续加强海上巡航和安全提醒，严查无证捕捞、违规使用渔具等行为，维护海上生产和伏休秩序。

来 源：温州日报

原标题： 梭子蟹、龙头鱼、皮皮虾等鲜货最快12日上市！温州1509艘渔船破浪开捕

记者 潘圆 通讯员 毛琳燕 陈伟 王晓红 何琰

本文转自：温州新闻网 66wz.com