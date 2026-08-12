未来几天温州多阵雨 最高温重回34℃

温州晚报 2026-08-12 08:28:00

今年第13号台风“白海豚”的“后遗症”仍需警惕——市气象台提醒，未来几天我市以多云到阴为主，部分有阵雨或雷雨。

温州网讯 今年第13号台风“白海豚”的“后遗症”仍需警惕——市气象台提醒，未来几天我市以多云到阴为主，部分有阵雨或雷雨。

气温方面，今天起有所回升，未来几天最高温在32至34℃，暂时不会出现高温天气，但出门仍需记得带把伞，及时关注短临预报，合理安排行程。

对温州而言，“白海豚”留下的是一组沉甸甸的数据：本月7日20时至11日6时，全省面雨量215毫米，位列登陆我省台风过程面雨量第一位。其中，我市面雨量239毫米，在全省地市中位居前列。全市多个乡镇累计雨量超过200毫米，个别站点更为惊人。根据《台风灾害影响分级规范》评估，永嘉、乐清、鹿城、瓯海、龙湾、龙港、瑞安、平阳、苍南、文成、洞头致灾强度达到“特强”等级。

风力同样不容小觑。我市沿海海面及内陆地区经历了长时间大风考验，沿海10级以上大风持续76小时。

“白海豚”的登陆路径颇为罕见。它于9日17时30分以强台风级（42米/秒）登陆玉环坎门街道，18时40分又以台风级（38米/秒）二次登陆乐清翁垟街道，登陆后穿过温州城区、瑞安、平阳、泰顺，10日2时进入福建寿宁，5时再次进入我省，经丽水庆元、龙泉、遂昌和衢州江山等地，于10日12时50分离开我省进入江西上饶。在我省穿行约18个小时，滞留时间为均值1.5倍。

根据综合评估，此次台风暴雨强度已超过1909号超强台风“利奇马”（2019年8月10日台州温岭登陆），风雨综合强度与2106号台风“烟花”相当（2021年7月25日舟山普陀登陆），属于1949年以来登陆我省的台风中“特重影响”级别。

来 源：温州晚报

原标题： 台风“白海豚”过程面雨量位列1949年以来登陆我省台风第一位

未来几天我市多阵雨 最高温重回34℃

记者 张嫣彬

本文转自：温州新闻网 66wz.com