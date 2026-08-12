温州日报 2026-08-12 09:25:00

文成推出一系列举措，涉及从实习、初创到扎根整个就业创业周期，致力于吸引广大青年聚集。

温州网讯 如果你是青年尤其是文成籍青年，那么可以去了解该县刚启动的青村共创计划。当地推出一系列举措，涉及从实习、初创到扎根整个就业创业周期，致力于吸引广大青年聚集。这是记者从昨日举行的文成县第四届大学生发展大会上获悉的。

青村共创计划以“零门槛进入、全周期陪伴”为核心定位，构建覆盖青年“心动—起步—成长—扎根—反哺”五个阶段的闭环服务体系，实施青年入乡反哺政策供给组合拳。力争到2030年，实现万名在外文成籍学子、高校毕业生、青年技能人才、海外侨青等各类青年人才集聚，推动“山水侨城”与青年双向奔赴、共同成长。

该计划的首要举措，是尽量以低廉成本和便捷方式，让青年了解文成就业创业环境。面向全国高校在校生、毕业5年内大学生和海外侨青，每年招募体验官，提供短期乡村体验游，涵盖农事体验、非遗手作、乡村运营观摩等领域，期间食宿全免、保障交通。依托县跨境电商产业园、青创空间等载体，面向设计师、新媒体运营、数字游民等群体，提供最多30天免费办公空间。提质扩面青年入乡实践站点，联合浙江大学、温州医科大学、浙江东方职业技术学院等高校建立社会实践基地，每年寒暑假发布至少300个实践岗位。

文成尤其注重助力青年迈出就业创业第一步并过渡到稳定期。为他们提供工商代办、政策对接、算力支持等服务，为优质青创项目低成本提供办公室、直播间等配套设施，以及资源对接、资金助力、会计代理等政策支持。依托线上“文才之家”和线下产业园区等阵地，打通人才求职与企业用工匹配通道。举办青年创业创新大赛等赛事，对获奖项目给予扶持，鼓励赛后即孵化。聚焦民宿运营、无人机驾驶、人工智能等领域开设实战课程，遴选企业家、技术骨干、高校学者组建导师团，为青创团队提供项目诊断、技术指导等服务。

为推动青年扎根山区，文成盘活闲置农房和集体用房，改造成青年创业驿站、创客公寓，提供低成本拎包入住服务。打造集权益维护、技能培训、社交休闲于一体的青年驿站，开展青年交友、家门口青少年宫等特色品牌活动，开设羽毛球、制香、爵士舞等公益课程。鼓励优秀青年参与乡村运营，打通从入乡青年到村“两委”干部、乡村职业经理人的成长通道。发布项目清单，引导青年以技术入股、项目合作等方式扎根乡村。鼓励他们参与文旅运营、低空经济、人工智能等领域，开发文创产品、旅游线路、特色伴手礼等，让青年在这里安居乐业、有归属感。

来 源：温州日报

原标题： 文成举行大学生发展大会发布共创计划

让“山水侨城”与有志青年双向奔赴

记者 张睿 通讯员 陈轩

本文转自：温州新闻网 66wz.com