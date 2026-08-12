温州日报 2026-08-12 08:16:00

从“挪”出一条产线到“链”上深耕服务，温州各地正以更精准、更具温度的服务，为产业沃土积蓄强劲力量。

温州网讯 “去年产能已释放60%，今年还会攀升。”日前，在瑞安市塘下镇戈尔德汽车智能悬架系统基地，自动化产线流畅运转。企业董事会秘书、副总经理金道一坦言，这套连贯产线能够落成，得益于当地在用地规划上的“让步”。

原来，该镇企业服务团队在走访中得知，一条规划道路恰好将该企业厂区“拦腰斩断”，导致运营成本增加。他们随即联动相关部门现场踏勘，在保障区域路网整体通行能力的前提下，优化道路线位。正是这一“挪”，让企业得以铺出一条完整的智能产线。

用营商温度滋养产业“厚度”，塘下镇紧扣“万亩千亿”智能汽配产业平台产业链建设，创新推行“链长领衔+专班攻坚+全链培育”工作机制，推动11个亿元产业项目落地、2个省重大产业项目开工。

而在乐清市北白象镇，智能模具产业园征迁跑出新速度。镇里组建攻坚专班，帮跑代办商户过渡安置、复杂资产处置、集体土地入市等关键环节，以温情服务消解征迁阻力，两个月清出77亩工业空间，建成投产后将提升容积率至2.5，区域整体产值增幅预计超55%。

以樟湾村智能模具产业园四期征迁为例，征迁干部王辉在对接一家商户时，发现对方仓库里囤积大量成品门窗货品，搬不走、也难销掉，成了搬迁“拦路虎”。王辉主动当起“推销员”，一边在社交平台帮忙推广宣传、拓宽销路，一边牵线搭桥，缓解库存积压、搬运困难等实际难题，为商户降低了经济损失。

从工业重镇到山区县城，靶向服务激活富民增收动能。在文成县，珊溪镇打造“美食+文旅”特色体验项目，盘活“滩头”特色鱼街，推出“一鱼八吃”套餐225个，带动15家餐饮店抱团发展、67名村民就近就业，实现餐饮创收1500万元。在苍南县，马站镇聚焦“三万三千三百”特色产业体系，创新推行“央企+镇+村集体”合作模式，落地后岘共富公寓等5个村集体抱团项目，为15个村集体年增收360万元，带动辖区农户农产品销售超6000万元。

把服务沉到产业链上，推行链主轮值制度、常态召开圆桌会议——平阳县万全镇则以点带面、示范复制，把印包产业链的成熟“打法”推广至时尚家居、汽摩配等产业集群。5支党员“技术攻关组”靠前服务，精准破解新机型调试、精密设备故障等难题30余件，上半年全镇规上工业总产值超100亿元，同比增速超12%。

从“挪”出一条产线到“链”上深耕服务，温州各地正以更精准、更具温度的服务，为产业沃土积蓄强劲力量。

来 源：温州日报

原标题： 温州各地聚焦项目深耕服务促攻坚 用营商温度赢得产业“厚度”

记者 叶凝碧

本文转自：温州新闻网 66wz.com