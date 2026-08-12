从“吃饱”向“吃好”转变！去年温州人吃掉237.42万吨粮食

温州日报 2026-08-12 08:28:00

最新发布的温州居民餐桌主食消费报告显示：去年，全市粮食消费量达237.42万吨，人均年消费220.4公斤。与此同时，温州居民餐桌正在从“吃饱”向“吃好”转变。

温州网讯 最新发布的温州居民餐桌主食消费报告显示：去年，全市粮食消费量达237.42万吨，人均年消费220.4公斤。与此同时，温州居民餐桌正在从“吃饱”向“吃好”转变。

报告显示，2025年温州市粮食消费量较上年的223.91万吨有所增长，并且近5年稳中上升。从消费用途看，口粮仍占“大头”，全年消费157.7万吨，占粮食总消费量的66.42%。

从来源看，作为典型的粮食主销区，去年温州近六成粮食从省外调入。2025年，全市粮食总产量71.56万吨，粮食自给率为30.14%。全年从省外调入粮食152.87万吨，其中近九成来自长三角和东北三省粮食主产区。与此同时，全市粮食库存量达142.69万吨，其中政府储备可保障全市半年以上供应。

数据变化也折射出温州人餐桌结构的新趋势。

米饭仍是温州人主食的绝对主角。2025年，全市口粮消费中稻谷达122.49万吨，占77.67%；小麦占10.92%；玉米、大豆、番薯等其他粮食占11.41%。值得关注的是，玉米、大豆、番薯等其他粮食消费量已从2021年的16.29万吨增加至2025年的18万吨，粗细搭配、增加杂粮摄入的健康饮食理念正逐步进入日常餐桌。

不过，温州人的“油壶”还有进一步减量空间。2025年全市口用食用油消费量14.4万吨，人均年消费13.37公斤，平均每天约36.6克。与《中国居民膳食指南（2022）》推荐的成年人每日25至30克食用油摄入量相比，温州居民日均摄入量超出推荐上限6.6克，超幅约22%。

在粮食消费总量上升的同时，温州人的直接口粮消费却略有下降——从2024年的157.89万吨降至2025年的157.7万吨。这“一升一降”，折射出居民膳食从“吃饱”向“吃好”的变化：餐桌上的肉、蛋、奶、水产品越来越丰富，但这些食品背后同样离不开粮食支撑。

报告援引2025年国家统计年鉴数据，居民日均消费肉、禽、蛋、奶和水产品合计248.4克，而这些动物性食品的生产，背后相当于每天消耗775.25克原粮。换言之，餐桌上日益丰富的肉蛋奶背后，同样离不开玉米、大豆等“看不见的粮食”。膳食结构虽然越来越丰富，粮食安全的重要性并没有因此降低。

专业人士建议，在保持温州饮食特色的同时，可适量增加糙米、燕麦、黑米、杂豆等全谷物和杂粮；烹饪中多采用蒸、炖、清煮、白灼等方式，减少油炸、油焖以及高盐调味品的使用。同时按需购买、合理点餐、剩餐打包，在吃得更加健康的同时减少粮食浪费。

来 源：温州日报

原标题： 去年温州人均吃了220.4公斤粮食

玉米、番薯等杂粮摄入增加，粗细搭配逐步进入日常餐桌

记者 潘圆 通讯员 朱龙

本文转自：温州新闻网 66wz.com