温州都市报 2026-08-12 09:51:00

8月7日晚，央视《焦点访谈》栏目将镜头对准苍南，报道了温州这座滨海小城如何通过“浙BA”篮球赛事，将赛场内外的“流量”转化为实打实的经济“增量”。

温州网讯 8月7日晚，央视《焦点访谈》栏目将镜头对准苍南，报道了温州这座滨海小城如何通过“浙BA”篮球赛事，将赛场内外的“流量”转化为实打实的经济“增量”。

“南哥！南哥！”每当苍南队主场作战，看台上总会响起整齐划一的呐喊声。篮球拉拉队的这声口号，最终喊出了一个城市的IP，喊出了一条烟火气十足的商业街。苍南县将临时市集升级为统一形象、统一招商、统一收银的“南哥一条街”，该街区涵盖非遗小吃、文创产品及乡镇特色展区。在今年浙BA揭幕战当日，该街区营收即超30万元，累计客流量突破68.6万人次，有效将观赛人群转化为消费人群。

今年5月，该街区正式开启常态化运营，周一到周五晚市、周六周日全天开市，实现“月月有主题、季季有活动、场场有热度”。一名非遗小吃摊主说：“借助浙BA和‘南哥一条街’，每一次现场都要备2到3辆车的货，销量爆发式增长，还有不少消费者赛后线上复购。”矾山肉燕、桥墩敲糕、霞关鱼饼等一众苍南味道，也从这里收获了流量与“留量”。

苍南县文广旅体局负责人表示，该县整合推出“南哥168黄金海岸旅游路线”及“百万暑期文旅消费折扣大礼包”，游客凭赛事门票或交通票根即可享受景区免费、民宿打折等优惠，真正实现“一张票串起山海游”。数据显示，2025年苍南限上餐饮业营业额达6.13亿元，同比增长29.1%；住宿业营业额达1.19亿元，同比增长20%；全县接待过夜游客632.6万人次，增长25.5%，增速温州市第一。

苍南还提前升级80余处公共篮球场及配套设施，建成毗邻体育中心的滨水体育公园气膜篮球馆，不仅作为浙BA球员训练基地，赛后还承担全民健身功能，当地篮球参与人数翻倍。首届浙BA期间，苍南实现政府财政零投入办赛，撬动社会招商1500余万元。今年，苍南继续深化市场化运作，注册“南哥”商标、开发文创周边，让赛事热度沉淀为城市品牌资产。

温州大学体育与健康学院副院长叶建强教授表示，从赛场内的一声呐喊到街区里的一缕烟火，苍南以一场球赛为支点，撬动了整座城市的消费活力与品牌价值。“南哥”出圈的背后，是一套“体育+文旅+商贸”融合发展的县域实践样本，更是对“办一场赛、兴一座城”理念的生动诠释。

来 源：温州都市报

原标题： 将浙BA“流量”转化为实打实的经济“增量”

“南哥”上了央视《焦点访谈》

记者 叶海鹏

本文转自：温州新闻网 66wz.com