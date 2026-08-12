温州日报 2026-08-12 09:25:00

风雨尚未完全远去，永嘉全力以赴，争分夺秒恢复生产生活秩序。

在永嘉县鹤盛镇罗家寮村，挖掘机在清理塌方路段，抢通受阻村道。苏巧将 摄

温州网讯 台风“白海豚”给永嘉带来重创，台风过后，当地随处可见忙碌的身影。农技专家赴田间地头把脉问诊；大型机械轰鸣清理塌方土石；通信抢修人员排查光缆恢复通信……风雨尚未完全远去，永嘉全力以赴，争分夺秒恢复生产生活秩序。

农技人员田间“把脉问诊”

助农户抢抓农时减灾保收

台风带来的强降雨，导致永嘉多地农田出现积水内涝，水稻等农作物出现叶片破损、植株受淹等灾情。永嘉县农业农村局启动灾后农业技术服务工作，组织农技专家深入各镇街田间地头，开展灾后田间管理和病害防治技术指导。

在乌牛街道仁浦村稻田基地，农技专家逐田排查，结合天气变化与农作物生长现状，现场讲解灾后科学管护要点。“挺担忧的，浸泡了将近15个小时，担心后期爆发细菌性病害。”种植户马建德种植水稻200多亩，今年7月初完成水稻移栽，预计下周将进入拔节孕穗关键生长期。本轮强降雨导致连片稻田严重积水，部分田块水稻长期泡水，田间积水最深达成人腰部。

“水稻叶尖破了，到晴天时，可喷一次细菌性药剂进行防治。”永嘉县农业农村局农业技术推广研究员盛定建建议，农户在开展药剂防控的同时，搭配喷施磷酸二氢钾、芸苔素等植物生长调节剂。

盛定建介绍，灾后持续降雨，自然冲刷掉了叶面淤泥与附着病菌，一定程度上降低了病害滋生基数，为灾后恢复创造了有利条件。针对农作物灾后管护，农技专家提醒，清沟排水是灾后自救的首要工作，同时要加强病虫害防治。

清障排险抢通道路

超百条公路恢复通行

8月11日凌晨，岩坦镇林坑村附近的208省道突发山体滑坡险情，大量塌方土石阻断整条道路交通。路面被厚厚的山石、泥沙及倒伏树木完全覆盖，塌方石方量约750立方米。

灾情发生后，凌晨4时，岩坦交通运输管理所安排大型机械设备作业，争分夺秒推进道路清障与抢修工作。“我们连夜进行抢通，到早上6点，已经完成半幅通车，预计两到三天内，我们将完成全幅抢通。”岩坦交通运输管理所工作人员季晓锋介绍。

永嘉县接连遭遇台风“巴威”和“白海豚”影响。两轮台风带来的持续强降雨，叠加前期降雨造成的部分山体土壤饱和、路基松软，致使永嘉县多处道路出现积水、边坡塌方、挡墙坍塌、路基冲空等险情。

台风“白海豚”过境，永嘉117条公路阻断，其中53条为交通管制预防性封道路段，截至8月11日15时已全部解除管制、恢复正常通行；剩余64条因灾受损中断路段中，已有55条完成抢修恢复通车，其余路段抢修工作正有序推进。

据永嘉县气象局监测数据显示，永嘉降雨天气仍将持续。受前期持续性强降雨叠加影响，辖区山体土壤水分已完全饱和，地质结构脆弱，后续降雨极易诱发山洪、山体滑坡、边坡溜塌等次生地质灾害，道路安全风险高。永嘉县交通运输局提醒广大市民，经过临水临崖路段时，不要长时间逗留，一旦发现危险情况，不要强行通过，可立即拨打12328反馈险情。

风雨渐歇古村焕新

楠溪江5A创建有序复工

台风影响减弱，楠溪江国家5A级景区创建各项建设工程正加快恢复。从基础设施完善到古村保护提升，各施工点重新忙碌起来，一项项建设工程接续推进。

8月11日，在芙蓉古村东入口，占地约500平方米的游客服务中心施工现场，工人们已全部返岗，屋面瓦片铺设和室内装修同步推进。“今天全面复工了，现在进行的是屋面瓦片铺设和室内装修，包括铝板吊顶、石材铺装和水电安装。”现场施工负责人董永清介绍，游客中心还规划了伏茶供应点位，接下来将加班加点赶进度，确保各项功能区尽早建成投用。

东入口附近的停车场、沿线道路及民居外立面提升工作也在同步推进。全长约550米的仙清路路面修复已全部完成，石材铺装即将进场施工，游客进入古村后的第一段游览路线正全面升级。董永清表示，停车场排水管网正在施工，民居外立面改造基本完成，仅剩部分收尾工作。

从东入口深入古村，文保建筑的修缮工作同样有序复工。在司马第大屋，正院屋面施工已完工，北跨院室内修复正加紧进行。“目前主要做室内楼板、格栅和隔墙粉刷，等雨停后就上屋面铺设瓦片。”施工管理人员余伟东说。

项目建设加快推进的同时，居民也主动参与古村风貌提升。在一处民居前，施工人员正为门窗上方加装仿古屋檐。原先这里搭着铁棚，屋主陈大爷借着5A创建契机主动提出改造，“铁棚生锈不好看，现在游客来旅游看起来合适点，好看一点。”村民陈大爷说。

风雨过后，共建“嘉”园。

来 源：温州日报

原标题： 风雨之后全力以“复” 永嘉灾后自救加速恢复生产

记者 金朝丹 永嘉融媒记者 陈秋芬 刘曦 陈奕娴

本文转自：温州新闻网 66wz.com