温州日报 2026-08-12 09:25:00

8月底，深耕国内潮玩赛道的头部品牌“JOYOUTH九九又”浙南首店将在龙港市新鸿未来城广场启动试营业。这家从龙港走出的全国性潮玩品牌，在完成全国化布局后选择反哺家乡，为龙港从“印刷城”向“潮玩城”的转型写下生动注脚。

温州网讯 龙港，这座素有“中国印刷城”之称的城市，正经历着一场从“印刷”到“潮玩”的深刻产业变革。8月底，深耕国内潮玩赛道的头部品牌“JOYOUTH九九又”浙南首店将在龙港市新鸿未来城广场启动试营业。这家从龙港走出的全国性潮玩品牌，在完成全国化布局后选择反哺家乡，为龙港从“印刷城”向“潮玩城”的转型写下生动注脚。

龙港印刷包装产业链完备，但长期以加工制造环节为主。近年来，当地加快推动文化强市建设，推动龙港从印刷城向文创城、潮玩城转型升级。截至2025年底，龙港市文创企业超1000家，年产值达42亿元，占印刷产业总产值的近十分之一。今年4月，龙港市文化产业促进会正式成立，汇聚95家文化领域企业，标志着当地文化产业从“单打独斗”迈向“抱团发展”。

“JOYOUTH九九又”的返乡，正是这场产业跃迁的缩影。该品牌创始人陈民区同时担任龙港市文化产业促进会会长。他创立的浙江奇境魔方动漫有限公司，已构建起覆盖文创文具与潮流潮玩两大领域的多元品牌矩阵。其中“JOYOUTH九九又”专注二次元潮玩领域，已与家庭教师、罗小黑、EVA等数十个热门IP开展合作。目前，品牌已在上海、成都、广州、杭州、南京等国内主流城市完成直营门店布局。

此次落地的“JOYOUTH九九又”浙南首店龙港门店，位于龙港市新鸿未来城广场，延续了品牌标志性高饱度和明黄色为主视觉色调，将次元美学与未来科技感相融合，打造沉浸式潮玩体验空间。试营业期间，门店将推出系列打卡福利与限定周边活动；正式运营后，计划不定期举办粉丝主题活动，打造龙港二次元爱好者线下聚集地，丰富本地青年潮流文化生活。

“希望依托‘JOYOUTH九九又’线下实体门店这一窗口，搭建年轻化文化交流平台，吸引更多青年群体关注本土潮玩产业。”陈民区介绍，未来，品牌将深度联动龙港本土产业资源，打通IP设计、产品落地、线下运营全链路，赋能本土产业创新升级，助力“潮玩经济”成为推动区域经济高质量发展的重要增长极。

来 源：温州日报

原标题： 招引二次元品牌“JOYOUTH”返乡开设浙南首店

龙港从“印刷城”向“潮玩城”转型

记者 林思思

本文转自：温州新闻网 66wz.com