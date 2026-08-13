这家民宿的防台底气从何而来？

温州都市报 2026-08-13 08:43:14

“前期准备真的起作用了！”周燕说，转移到宗祠的空调、冰箱、桌椅安然无恙；西餐厅、咖啡馆里的设备已提前清空，水退之后，地面只剩一层薄薄的泥浆，“冲一冲就好了，家电、家具基本没有损失。”

温州网讯 昨天，台风“白海豚”过境后的第三天，楠溪江重新展露出清秀容颜。在永嘉县枫林镇镬炉村，位于江畔的田家莫上隐民宿迎来了风雨后的首个营业日。

几天前遭遇江水漫灌时，这家临江民宿没有再现上月台风“巴威”后的狼狈，成功扛住了这轮暴风雨的冲击，在台风过后迅速完成了灾后自救、恢复营业。

留下“巴威”的水位记忆

“2026.07.12，巴威。”

8月9日，记者在台风“白海豚”登陆前走访镬炉村时，田家莫上隐民宿外墙上，一道红色的水位线格外醒目。

“这是我们复盘‘巴威’洪涝灾情留下的防汛参照标记，红线所标之处就是当时的最高水位。”民宿经理周燕介绍。

镬炉村紧邻楠溪江，地势低洼，是江水倒灌、内涝高发区域。

今年7月，“巴威”来袭时，江水倒灌，10余分钟便蔓延至民宿片区，西餐厅、露天泳池、咖啡馆等低洼区域尽数被淹。

这是民宿开业四年来，第一次遭遇如此严重的汛情。彼时，他们仅在台风前简单抬高设备，没有进行整体转移。洪水最终冲进一楼，大批电器、家具被水浸泡，有的报废，有的维修后才重新投入使用。

那场洪水也给周燕和同事们留下了一个最直观的参照——楠溪江的水，究竟能涨到多高。

于是，灾情过后，他们没有把那场洪水简单当成一次“意外”，而是把当时的最高水位，标记在墙上，“以后再遇到台风，至少有个参照。”

没想到，仅仅一个月后，这道红线就派上了用场。

民宿进入“防汛模式”

台风登陆前三四天，周燕和同事们就开始了争分夺秒的准备。

“枫林镇政府工作人员特地叮嘱我们，这次台风很可能再次登陆温州，建议我们按照上次‘巴威’的水位线，再加高一米来加强防范。”这个提醒让所有人绷紧了神经。如果比“巴威”的水位还高，意味着民宿主楼一楼全部会被洪水淹没。

接下来的几天，民宿陆续取消了订单、劝退了住客，切换成“防汛模式”。大批设备、物资被搬上二楼；500公斤重的烤箱，用千斤顶原地架高；400多个防汛沙袋封堵住各个出入口；玻璃门窗用木条加固，树木拉上防风绳……

作为当地规模最大的民宿，这里还有中西餐、咖啡等多种业态，配备了大量家具、家电，难以全部运到民宿楼上，他们只好向村里求助。

镬炉村党支部副书记黄天灯打开了黄氏宗祠的大门。这座老祠堂位于村子中间，地势比民宿高出了一两米，成了家具、家电的“临时避难所”。

记者在祠堂里看到，古戏台上，空调外机整齐码放；八仙桌上，冰箱被垫得高高的；走廊下，木头桌椅用塑料膜层层包裹，以免被雨水浸湿。

“经历过‘巴威’后，我们对楠溪江的汛情有了更深刻的认识。”周燕说，两次台风之间，时隔不过一个月，但他们面对台风的防范能力和应对水平都上了一个台阶。

这一次“心里有底了”

8月9日晚上9点半，“白海豚”登陆后4小时，楠溪江水再次漫过堤坝，浑黄的水流缓缓向村里涌来。

周燕和几个同事守在民宿大堂，目光紧盯着门外。手电筒的光扫过远处的地面，只见水位线一点一点往上爬，逐渐逼近墙上那道红色的水位线。

“上次巴威也是这个架势，但这次我们心里有底多了。”短短半个小时，水就漫进了地势较低的咖啡馆和西餐厅，速度并不比上次慢多少。

这一夜，大家轮流值守，紧紧盯着水位。周燕回忆，水位线在夜里11点多停住了，没有再往上走。

天亮后一测量，“白海豚”的最高水位和墙上那道“巴威”红线相差不到半米。

“前期准备真的起作用了！”周燕说，转移到宗祠的空调、冰箱、桌椅安然无恙；西餐厅、咖啡馆里的设备已提前清空，水退之后，地面只剩一层薄薄的泥浆，“冲一冲就好了，家电、家具基本没有损失。”

一个月前，“巴威”留下的完全是另一番景象。周燕记得，那天早上打开西餐厅的门，地上积满淤泥，冰箱、消毒柜横七竖八倒在泥水里，桌椅被水冲得到处都是。光清理就花了好几天，民宿直到一周后才完全恢复营业。

“这次主要是部分地板、墙面以及一些户外设施受损，和一个月前相比，损失要小得多。”周燕说。

水退一步，人进一步

洪水最终退去，灾后恢复的节奏也比预想中更快。

8月10日清晨，雨势渐歇，风力减弱。随着水位下降，民宿迅速转入清理和恢复工作。

“水退一步，人就进一步。”周燕带着20多名工作人员分成几组，有的拿着水管冲洗地面，有的用扫帚清理淤泥，有的配置消毒水，对进水区域进行消杀。大家几乎是跟着水位退去的节奏，一步步往前推进清理。

泳池底部积着浑浊的污水，落叶和杂物漂浮其中；西餐厅、中餐馆和临街咖啡馆的地面仍然湿漉漉的，墙角留下了明显的水痕。但与上次相比，这些更像一次深度的大扫除，而不是“灾后重建”。

“镇里、村里一早就主动联系我们，询问受灾情况。”周燕说，枫林镇政府派来了洒水车，对民宿周边道路进行冲洗；专业的消杀队伍上门，对过水区域全面消毒；村里还安排了几位阿姨，帮忙清理草坪上的垃圾和杂物。

昨天上午，记者再次回访镬炉村时，村里的积水已经全部消退，楠溪江恢复了往日的碧绿澄澈。

在民宿的草坪上，工作人员在做最后的清扫整理。泳池已重新蓄上清水，在阳光下泛着粼粼波光。大堂前台，管家正梳理订单，准备迎接客人入住。民宿的外墙上，那道红色的水位线依旧清晰。

来 源：温州都市报

原标题： 这家民宿的防台底气从何而来？

记者 谢树华/文 戴晨峻/摄

本文转自：温州新闻网 66wz.com