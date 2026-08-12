温州日报 2026-08-12 08:48:00

台风登陆后，8月10日上午，一家人惦记着家里的鸡鸭，想回去看看。村干部赶紧拦住：“台风刚过，还有风险，再等等，别急着回。”谁也没想到，当日下午，老屋塌了。

温州网讯 “多亏你们叫我们出来，不然我们一家人就没了。”昨晚，永嘉县碧莲镇炉熊村，借住在亲戚家的潘香莲一把拉住巽宅村村干部陈仲达，眼眶通红。

陈仲达是专程来告诉她，农房保险已经对接好，理赔的事村里会盯着，让他们放心住着。潘香莲位于高贤寺的家建于1970年，二层木楼，没能扛住台风“白海豚”带来的狂风暴雨。8月10日下午5点多，塌了。

高贤寺是巽宅村一个偏僻的自然村，从巽宅村走山路上去要半个小时。昨天上午，潘香莲和嫂子张秋荷又回了趟家，从坍塌的瓦砾堆里翻出几床被子。老木屋共9户10间房，常住着潘香莲的哥嫂和她93岁的老母亲。如今，全塌成了一堆烂木头。两人站在废墟前，眼泪再也止不住了，满是后怕。

潘香莲平时在上海生活，暑假专程回村陪93岁的老母亲刘秀凤。

台风“白海豚”要来，巽宅镇按照上级部署，要求进村入户、挨家挨户扩面转移。8月8日上午，驻村干部汤启士和陈仲达，第一次上山。“你家老房子，有危险，人必须先搬走。”

“好的好的。”一家人满口答应。

到了中午，陈仲达和其他村干部不放心，又拐回去看，人一个没动。大家反复劝说，潘香莲和母亲刘秀凤、儿子潘杰等5人终于同意撤离。

但大哥潘千龙、大嫂张秋荷和二哥潘龙弟就是不走：“这房子住了几十年，之前台风都没关系，现在能有什么事？家里鸡鸭还要喂，地里的东西也要管。”

8月9日上午，汤启士和陈仲达第三次登门。山路不好走，一趟就得半小时。陈仲达对留守的三人说：“你们不走，我也不走，我留下陪你们。”磨破了嘴皮，三人终于收拾行李，投奔瓯北的亲戚家。

台风登陆后，8月10日上午，一家人惦记着家里的鸡鸭，想回去看看。村干部赶紧拦住：“台风刚过，还有风险，再等等，别急着回。”谁也没想到，当日下午，老屋塌了。

昨晚10点，陈仲达还没来得及吃晚饭，这天他一直忙着处理村里灾后情况。“宁可听骂声，不要听哭声。每次台风转移，虽然一开始有村民不理解，但看到大家都平安，再辛苦都值了。”揉了揉饿到痉挛的肚子，陈仲达说道。

来 源：温州日报

原标题： 老木屋台风天里轰然倒塌 三次登门劝离换来八人平安

记者 金朝丹 通讯员 卢博 汪霞

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