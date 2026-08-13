台风过后“甜蜜陷阱”，小心这些地方暗藏“蜂”险！
台风“白海豚”过境温州，风雨停歇后不少市民放松警惕，以为防汛风险已经全部解除。殊不知一些危险还没解除，8月12日，记者从温州市中西医结合医院急诊科获悉，该科室连续接诊多名被蜂蜇伤的市民。
近日，市区郑女士就在办公室伏案工作时遭遇意外，后颈突然传来一阵尖锐刺痛，她下意识抬手拍打颈部，才发现肩头落了一只蜜蜂。担心出现过敏反应，她立刻赶往温州市中西医结合医院急诊科就诊，急诊科医生郑万琼细心帮她清理皮肤里残留的毒刺，对创面进行专业消毒处理，很快缓解了红肿肿痛的不适。
“台风带来的狂风暴雨会直接摧毁树上、墙角、屋檐下的蜂巢，无家可归的蜂类只能四处乱飞，到处寻找新的筑巢地点，活动范围大幅增加，性情也变得格外躁动，极易主动攻击途经的行人。这也是台风过后蜂蛰伤病例骤增的核心原因。”急诊科副主任邵灿提醒，蜂蛰伤看着是小伤口，实则暗藏健康隐患。
轻度蜇伤只会局部红肿疼痛，一旦发生过敏，短时间内就会全身起疹、头晕心慌，严重时可诱发过敏性休克等危重并发症，千万不能掉以轻心。
邵灿建议市民，台风过后,出门散步、清理庭院杂物、修剪树枝或开窗通风时，多留意树木枝干、墙角窗台和吊顶缝隙，这些都是蜂类临时停留的高频区域；日常尽量不穿颜色鲜艳的衣服，少喷香水、香味身体乳，浓烈色彩和香气极易吸引蜂群靠近；如果迎面遇上蜂群，千万不要奔跑、挥手拍打，剧烈动作会刺激蜂群发起集体攻击，应当放慢动作，缓慢侧身撤离。
居家防护同样不能松懈，日常关好纱窗，及时清理阳台、窗台堆积的枯枝杂物，减少蜂类落脚筑巢的机会；如果屋内出现零散单只蜜蜂，不要徒手抓赶；一旦发现墙体、树上有完整蜂巢，切勿自行摘除，第一时间联系专业人员上门处理。
来 源：潮新闻
共享联盟·温州中心 谢施琦 通讯员 潘珍
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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