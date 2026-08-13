温州日报 2026-08-13 09:26:00

近日，由市住房和城乡建设局组织编制的《温州市城市地下综合管廊专项规划（2024-2035年）》征求意见结束，规划到2035年，以城市道路地下空间的综合利用为核心，构建具有一定规模的地下综合管廊体系，中心城区规划新建综合管廊38.36千米，推动骨干管廊互联互通。

市区部分已建成的地下综合管廊。

乐清胜利塘北片综合管廊建设项目（一期）一标段监控中心。

温州网讯 日常看不见、摸不着的城市地下“主动脉”网络，正在我市不断织密变广，让城市更强韧、更智慧。近日，由市住房和城乡建设局组织编制的《温州市城市地下综合管廊专项规划（2024-2035年）》征求意见结束，规划到2035年，以城市道路地下空间的综合利用为核心，构建具有一定规模的地下综合管廊体系，中心城区规划新建综合管廊38.36千米，推动骨干管廊互联互通。

让管线住进“集体宿舍”

根治城市治理顽疾

何为地下综合管廊？就是在城市地下建造一个隧道空间，让电力、通信、燃气、供热、给排水等各种工程管线住进“集体宿舍”，同时设有专门的检修口、吊装口和监测系统，实施统一规划、统一设计、统一建设和管理，是保障城市运行的重要基础设施，被形象地称为“城市大动脉”。

长期以来，电力、通信、给排水、燃气等市政管线独立铺设、分散运维，是城市发展的普遍痛点。管线直埋敷设不仅导致道路反复开挖、形成“城市拉链”乱象，杂乱的架空管线构成“空中蜘蛛网”，影响城市颜值，更存在管线老化渗漏、故障断电、易燃易爆等安全隐患。

当前，我国正努力建设宜居、韧性、智慧城市，地下综合管廊作为打造韧性城市的重要“里子”工程显得至关重要，将大幅提升城市保障供给能力和防灾抗灾水平。在最近国家发布的城市更新“十五五”规划中，就明确提出要开展城市地下管网体检，因地制宜推进城市综合管廊建设。

近年来，温州持续推进“强城行动”和城市有机更新，结合老旧片区改造、新区连片开发、市政设施提档升级，稳步推进综合管廊建设。2020年我市首条地下市政综合管廊——龙东线综合管廊建成贯通，之后海经区市政综合管廊工程等多个标杆管廊工程陆续落地，并推进连片成网。截至去年10月，我市已建成投用综合管廊18.9公里，在建25.8公里，地下基础设施布局持续完善。

根据最新专项规划，我市将优化全域管廊空间布局，提升综合管廊的整体服务水平，实现综合管廊的系统化、智能化管理。到2035年，中心城区构建“干支衔接、节点辐射”网络体系，南部副中心紧扣城市更新与新区建设，谋划干支线管廊建设，立足城市发展需求，有序推进小型管廊建设。文成、泰顺依托县城重点区域，以需求为导向，务实推动小型管廊建设。

持续推进管廊建设

打造智慧韧性城市

近日，温州湾新区综合管廊及配套设施工程（一期）二标段盾构工程项目“瓯越攻坚号”盾构机在CD6工作井顺利始发。据悉，温州湾新区综合管廊及配套设施工程是温州湾新区与龙湾区电力输送系统的核心地下廊道，完工后将显著增强东部片区电力保障能力，同时还承担接入高铁电力系统的重任，对保障温福高铁的稳定运行至关重要。

作为全市目前已建长度最长、规模最大的综合管廊项目，海经区市政综合管廊工程共包含5条管廊，埋深约3米，总长约13.16公里，项目总投资约13.82亿元。工程管廊内不仅整合了高低压电缆、给水主干管、通信线路等多类管线，还配有可视性监测、感知预警、远程监控等智能化设备，实现了24小时监控全覆盖，确保管廊内部电力、通信、给水等管线的安全运行， 成为保障海经区城市正常运行的关键基础设施。

作为乐清市胜利塘北片城市建设推进的未来场景之一，乐清市胜利塘北片综合管廊建设工程项目（一期）分两个标段实施，已建成的一标段包括全长752.8米的疏港公路段管廊、1295米的清东路段管廊及一座监控中心。管廊呈十字形交错布局，深埋地下5至12米。维护人员可直接进入管廊作业，无需反复开挖路面，就可对铺设在此的各类管线进行检查、维修、扩容。

为统筹地下空间安全与高效利用，夯实城市高质量发展“地下根基”，提升城市治理能力，我市于去年11月开始施行《温州市区城市地下综合管廊管理办法》，聚焦规范市区地下综合管廊从规划、建设到运营管理的各环节。办法强调专项规划先行，并优先在重点区域推进建设，更立下“硬规矩”：新建城市道路必须依据规划同步建设管廊；在改、扩建道路及地下空间工程时，即便暂时无法同步建设，也必须为管廊预留“未来通道”，从源头上杜绝道路“反复开拉链”的乱象。

来 源：温州日报

原标题： 告别“城市拉链” 综合管廊或成地下超级动脉

记者 笑银

本文转自：温州新闻网 66wz.com