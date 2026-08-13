潮新闻 2026-08-13 09:50:00

在鹿城区藤桥镇江池、岙底、呈岸三村交界山地，千余片深蓝色光伏板随山势起伏铺展，宛如一汪“光的梯田”镶嵌在苍翠林海之间。当前，丰晟80兆瓦光伏发电项目，正在紧锣密鼓地建设中。

群山之间，绿能涌动。在鹿城区藤桥镇江池、岙底、呈岸三村交界山地，千余片深蓝色光伏板随山势起伏铺展，宛如一汪“光的梯田”镶嵌在苍翠林海之间。当前，丰晟80兆瓦光伏发电项目，正在紧锣密鼓地建设中。

作为鹿城区级重大能源产业项目，丰晟80兆瓦光伏发电项目共规划26个光伏发电方阵，规划用地面积1400余亩，涵盖光伏区、升压站、送出线路三大核心板块，并同步搭建源荷适配功能体系，精准对接算力中心等高能耗产业用电需求，提供稳定、优质的专属清洁能源。据介绍，该项目预计于2026年12月正式投运，投运后年发电量可达9600万度，将有效覆盖温州西部180平方公里乡村居民全年用电需求。

项目选址地全年日照时数超1100小时，年均辐射量达每平方米1309.2千瓦时，是全省太阳能资源较为丰富的区域之一。加之山地地质条件稳定，无软弱土层及液化土层，为光伏板安全架设提供了天然基础。

山路崎岖、沟谷纵横，设备运输和支架施工均面临不小挑战。为此，项目同步新建了9公里进场道路和5公里送出线路，不仅打通了施工大动脉，建成后还可有效融入周边乡村路网，改善山区群众出行条件，并串联周边生态农庄、云水小岙谷等农文旅点位。

面对复杂地形，施工方则以“刚柔并济”之法破题：在跨越沟谷、起伏剧烈的区段，采用柔性支架将光伏板悬于空中，既避开地面障碍，又保留下部空间；在相对平缓的坡面，则以固定式倾角支架稳扎山体，确保最佳采光角度。

这种灵活切换的施工方法，既提升了发电效率，也为后续“板上发电、板下种植”的立体复合利用留足了空间。项目投用后，属地藤桥镇将同步探索“农光互补”模式，通过在光伏板下轮种耐阴蔬菜、甘草、菌菇等高附加值经济作物，实现土地立体化利用。一方面，作物蒸腾作用可降低光伏板表面温度，反哺发电效率提升5%以上，形成“以农促光”的良性循环，而农业种植本身亦可产生可观的经济收益，实现电力与农业的双重产出；另一方面，项目投用后，每年可节约标准煤3万吨，年减少二氧化碳排放量8.4万吨，可有效助推“能耗双控”向“碳排放双控”转型升级。

除了发电与农业的叠加效益外，项目所用土地多为荒山荒地，过去几近闲置，投用后每年还可为村集体增加土地租金收入超百万元。如此一来，一地多用、农光互补，既提升了能源产出效率，又盘活了闲置山林资源，真正让沉睡的土地“活”了起来，为乡村绿色低碳发展探索出一条可复制、可持续的新路径。

当前，鹿城正以多层次、立体化的布局，织就一张清洁能源网络。在丰门街道，温金路屋顶停车场520千瓦分布式光伏发电项目已投入运行；东屿电厂有机更新项目二期分布式光伏工程也在加紧推进；双屿综合供能站则建成了全市首个“光伏+储能+充电+放电”四位一体绿色低碳示范站。从西部山地到城市中心，从大型集中式电站到屋顶分布式项目，这些“追光逐绿”的扎实实践成为践行“双碳”目标、推动共同富裕的生动注脚。

来 源：潮新闻

原标题： 年发电量达9600万度！鹿城这里要建“光伏梯田”

共享联盟·鹿城 章温曦

本文转自：温州新闻网 66wz.com