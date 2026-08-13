温州都市报 2026-08-13 09:14:36

涂志荣一家六口的最新合照

▲涂志荣一家六口的早年合照

▲小妹小时候的照片

温州网讯 8月12日，一个普通却又注定不平凡的日子。温州龙湾国际机场的到达大厅里，聚集着一群翘首以盼的人。他们手捧鲜花等待的，是失散了近40年的亲人——涂家的小女儿。

往事：一张照片承载近40年思念

家住龙湾区的涂志荣老人今年已经80多岁。老人告诉记者，1986年对于他而言，是一个充满伤痛的记忆节点，妻子在这一年撒手人寰。当时，家里有五个孩子，老大、老三、老四、老五是女儿，老二是儿子。妻子去世后，涂志荣独自担起家庭的重担，当时仅4岁的老五陷入了无人照料的困境。

2年后，由一位在鹿城做生意的福建人当中间人，涂志荣的小女儿被福建一户人家收养。谁也没想到，这一别，竟是近四十年。

往后的岁月里，涂家人曾多次踏上前往福建的寻亲之路，但每次都无功而返。唯一的慰藉是小妹离别一年后，中间人曾给家里寄过一张照片，这张照片一直被涂家人视若珍宝，得以妥善保存。

而在福建莆田的另一个家庭，这名被收养的女孩从小就知道自己是从浙江来的。虽然养父母待她不错，但她寻亲的意愿随着年龄增长也愈发强烈。神奇的是，她的手中同样珍藏着一张一模一样的照片。这张跨越时空的“信物”，仿佛早就预示着未来的重逢。

转机：DNA比对很快找到失散亲人

团圆行动的出现，为这段漫长的寻亲路画上了句号。今年7月，衢州市公安局柯城分局民警徐星亮接到志愿者提供的线索后迅速介入。

“我们是在7月份接到志愿者发来的寻亲视频宣传时，接到了这个寻亲家庭的求助。”徐星亮在认亲现场介绍，涂家向他道出当年的无奈与多年的思念。得知可以通过公安机关采集DNA进行比对时，涂志荣老人和家里的姐姐们没有丝毫犹豫，积极配合采血。

血样入库后，奇迹很快发生了。通过DNA比对，公安机关锁定了在湖北武汉的涂家小女儿曾淑金女士（小妹现名）。原来，她已随家人定居武汉，经营着一家建材店。

徐星亮说了一个令人动容的细节。当他联系上曾淑金时，曾淑金告诉他，她从小就知道自己是被收养的，寻亲意愿非常强烈。在她的印象里，“妈妈”是还在的。她还给徐星亮发了一张年幼时拍摄的黑白照片。

“她发了一张黑白照片给我，我看到以后说，龙湾的一户人家也给我提供了一张，跟你的一模一样。”徐星亮说，除了拍摄的角度稍有不同，两张照片几乎一致。而曾淑金记忆中的“妈妈”，实际上是当年带着她、比她大13岁的大姐。

团圆：兑现“坐飞机回来”的约定

原定于8月10日的认亲，因台风影响推迟了两天。这让双方的思念之情更加迫切。8月12日中午12时38分，从武汉飞来的航班稳稳降落在龙湾国际机场。

当曾淑金一家出现在到达口时，两个早已等候多时的姐姐冲上前去，与失散多年的妹妹紧紧相拥，泪水瞬间决堤。三人没有过多的话语，只有用力拥抱带来的颤抖和抑制不住的呜咽声。这一刻，近40年的思念与遗憾，全都融化在了这迟来的拥抱中。

在家人的簇拥下，曾淑金回到了龙湾的家中。一进门，父亲涂志荣紧紧握着女儿的手，眼含热泪，用朴素的乡音反复念叨着：“我终于找到你了，真的太好了。”

面对记者，涂志荣回忆起一件让他至今难忘的往事：“那时候小女儿还在家，有一次我下班回来，她跟我说‘爸爸，你可怜，我也可怜’，我问她为什么，她说‘你没有妈妈了，要自己做饭干活，可怜；我没有妈妈了，被小孩欺负，没有妈妈帮助，也很可怜’。”谁能想到，一个年仅6岁的孩子，竟能说出这样令人心酸又懂事的话语。

涂志荣还清晰地记得送别那天的场景。他告诉女儿，去那边有新爸爸新妈妈，还能读书。小女儿当时高兴地说：“爸爸，我去了以后好好读书，考上大学以后，坐飞机回来。”说到这里，涂志荣声音哽咽：“她说得很对，今天真的坐飞机回来了。”

当年小妹被送到福建时，大姐刚满18岁。她告诉记者，这些年自己日夜都在想念小妹，一家人曾多次前往福建寻找，无奈一直没找到。看着眼前既熟悉又陌生的小妹，大姐泣不成声。

在亲友邻居的见证下，民警当场宣读了DNA亲缘关系比重通知：“经全国公安机关DNA数据库比对，福建省莆田市荔城区的曾淑金与浙江省温州市龙湾区的涂志荣的亲缘关系比重，即曾淑金是涂志荣的亲生女儿。特此通知！”

掌声与祝福声瞬间淹没了小屋。负责此案的民警徐星亮在一旁看着这一幕，一脸感慨。自2021年公安部部署开展“团圆行动”以来，徐星亮一直奔走在寻亲路上，从第一年促成32个家庭团圆，到如今累计帮助近1000个家庭圆梦。他说，每一次看到这样的拥抱，觉得所有的奔波都是值得的。

来 源：温州都市报

原标题： 失散近40年的小妹终于回家了

记者 蒋文泽 实习生 柯亦轲

本文转自：温州新闻网 66wz.com