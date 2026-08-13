温州日报 2026-08-13 09:23:00

鹿城区藤桥镇姜村“东瓯故里”组团片区项目可行性研究报告近日获批，项目将建设曹湾山遗址文化展示空间及文化公园提升工程、片区组团便民空间品质及公共服务设施提升项目、片区组团交通提升工程（方枫线连接便桥）等五大工程，破解片区组团发展瓶颈，加快打造“鹿鸣瓯江·创融城乡”发展轴。

鹿城区城乡融合发展轴总体布局示意图

温州网讯 鹿城区藤桥镇姜村“东瓯故里”组团片区项目可行性研究报告近日获批，项目将建设曹湾山遗址文化展示空间及文化公园提升工程、片区组团便民空间品质及公共服务设施提升项目、片区组团交通提升工程（方枫线连接便桥）等五大工程，破解片区组团发展瓶颈，加快打造“鹿鸣瓯江·创融城乡”发展轴。

该工程选址藤桥镇姜村、枫林岙村、西湾村、戍浦村、联江村、潮埠村、呈岸村、岙底村及周边。总投资估算3499万元，建设周期21个月。

其中，曹湾山遗址文化展示空间及文化公园提升工程包括博物馆共富工坊提升300平方米，曹湾山遗址公园配套儿童体验区改造17400平方米；“新农小院”现代农创客创业基地建设工程包括建设农创共享基地及周边基础设施配套提升工程81900平方米、农具房、管理用房、公共厕所，项目占用林地面积1.8公顷；鹿芯园智慧青创农场建设工程将建设智慧温室大棚、尾水回收处理系统、场地平整、园区区间道路及路灯等；片区组团交通提升工程建设方枫线连接便桥1420平方米；片区组团便民空间品质提升工程将对停车场、村道、公共文体场地等进行提升改造，建设农具房、给排水工程等。

根据去年6月我市发布的《鹿城区“县城—中心镇—重点村”发展轴空间专项规划（2025-2035年）》（批前公告），鹿城区按照轴带引领、联村成片的思路，形成“1+1+1+5”城镇村网络，即1条发展轴、1个中心城区、1个中心镇、5个重点村/片区组团，构建“一轴引领，三城聚核；强镇辐射，五片联动”的发展轴结构体系。规划以瓯江发展轴为引领，中心城区“三城”（瓯江新城、千年斗城、西部时尚城）为集聚核心，藤桥镇为中心镇、山福镇为辐射镇，系统推进藤桥镇姜村片区、山福镇大驿头片区、仰义澄沙桥片区、藤桥镇雅漾片区、七都街道吟州片区5个片区组团发展。该发展轴以“鹿鸣瓯江·创融城乡”为品牌定位，以都市经济、智能制造、现代农业、农文旅融合为特色产业，打造都市引领、创新开放、幸福优享的城乡融合发展轴，引领瓯江两岸一体化发展，并于去年入选第二批省级“县城—中心镇—重点村”发展轴名单。其中，姜村“东瓯故里”组团片区围绕“现代农业”定位，串联周边6个村庄，融合曹湾山遗址的东瓯文化根基、戍浦江生态资源与现代乡村振兴实践，形成“迷镇”“稻乡”“曹湾山”区域协同发展，打造“千年原乡新韵，山水田园共富”乡村组团美景。

来 源：温州日报

原标题： 千年原乡新韵 山水田园共富 五大工程提升“东瓯故里”组团发展

作者：佳雨

本文转自：温州新闻网 66wz.com