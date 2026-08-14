温州日报 2026-08-14 08:25:00

537.2亿元，体量全市第一。这是鹿城上半年交出的社会消费品零售总额成绩单。与此同时，限上餐饮业营业额增速42.9%，同样领跑全市。

昨天，市区山姆会员商店内，市民在收银台前有序结账。本报记者 苏巧将 摄

温州网讯 537.2亿元，体量全市第一。这是鹿城上半年交出的社会消费品零售总额成绩单。与此同时，限上餐饮业营业额增速42.9%，同样领跑全市。

数据背后，藏着怎样的消费密码？答案，就藏在市民日常生活的变化里。

“周一到周五，线上下单送货上门，周末没事也常去逛一逛。”家住七都的黄女士一家的日常所需基本与山姆、盒马鲜生“绑定”在一起。

2024年12月，山姆会员商店温州首店正式开业，并迅速点燃品质消费新烟火，营业额位列国内山姆店前列。去年12月27日，盒马鲜生温州首店在滨江万象城开门迎客，现场人气爆棚，购物车一度“告急”。

盒马浙江公共事务部经理白子琛透露，盒马鲜生入驻温州以来，目前已布局1家门店、11家超盒算NB店，开业首日销售额即位居全国前列，“温州的消费能力非常好，线上线下都在持续增长。”

从仓储式零售密集落子，到即时配送让“即买即得”成为新常态，市民的购物方式正在悄然重塑。“在盒马可以买净菜回家简单加工，既享受了下厨的爽感，又能吃得健康美味，以至于现在很少点外卖。”黄女士说。

购物有了新选择，味蕾也迎来新体验。上半年，鹿城加快商旅文体健融合发展，新增盒马鲜生等品牌首店26家，沪苏浙米其林指南上榜餐厅14家、占全市近六成。“过去外地朋友来温州，只知道海鲜排档，现在不仅能在惠民大排档一站式打卡本地名厨，还能带他们吃米其林、尝黑珍珠。”市民陈先生的说法，折射出鹿城餐饮格局的质变。从高端餐饮首店扎堆，到惠民大排档、城南往事升腾的城市烟火气，鹿城正构建起“既有顶流、又有烟火”的多层次美食生态。

鹿城的“夜”同样精彩。古港夜游、塘河夜画、五马夜购等夜经济IP持续打响，“浙BA”、演唱会等赛会活动人气火爆。城南立交桥下，一个城市废弃死角变身网红夜市；江心屿上，亲子夜间定向赛、暗夜寻宝让古屿不再“天黑打烊”；九山书会古戏台变身零门槛“百姓夜秀场”，观演、逛摊、喝咖啡串珠成链。纱帽河吴百亨故居里，沉浸式互动话剧《吴家老宅》的场均上座率超93%。负责该剧制作运营的华臣太合演艺管理部总监刘捷凯说：“这种‘白天展览、夜晚有戏’的模式，为名人故居活化提供了新样本。”

夜经济的繁荣，根植于城市肌理的有机更新。五马街区保护提升工程入选联合国首届“国际城市更新最佳实践”案例，全国地级市首座罗丹艺术中心开馆，朔门古港考古遗址公园顺利开园。上半年，鹿城全域接待游客超1200万人次，入境游游客数同比增长22.19%。

鹿城区商务局相关负责人分析说，从数据到场景，鹿城消费市场呈现“总量领跑、结构优化、场景迭代”的良好态势。

记者了解到，鹿城将进一步丰富夜游、夜食、夜娱、夜购等多元业态，精心办好黑珍珠食见先锋大会、米其林美食节等促消费活动，开业温州GT PLAZA综合体，再引进首店品牌20家以上，持续以更优供给推动消费提质扩容，让首善之区的消费活力更具辨识度。

依托持续焕新的消费场景与多元体验，市民游客愿意来、愿意逛、愿意消费，来了还想再来。537.2亿元亮眼数据的背后，是消费模式的迭代重塑，更是一座城市气质的更新生长。

记者手记>>>

烟火与潮流共升腾

消费是城市活力的脉搏，更是生活方式迭代升级的生动缩影。当看到537.2亿元这个数据时，最触动笔者的不是数据本身，也不是一连串的“全市第一”，而是消费数据背后一个个具体的人。

一座城市的生活质感，往往由消费方式定义。大家愿不愿意来、愿不愿意逛、愿不愿意买单，决定了每一笔消费数据，也丈量着一座城市独有的魅力与吸引力。如今，随着鹿城消费生态的持续焕新提质，便捷、高品质、多元的生活方式成为市民的日常标配，也成为吸引外地游客慕名打卡的城市亮点。

行走鹿城，老城街巷的市井烟火，延续着温情日常；山姆会员店、盒马鲜生等优质业态落地，让精细化、集约化的品质消费走入大众生活。消费者不再局限于简单的购置需求，而更愿意为便捷服务和多元体验买单。特别是年轻群体，热衷打卡首店、市集、夜间商圈，解锁休闲社交、潮流悦己的全新生活方式，让闲暇时光不再单调。

从五马历史文化街区、朔门古港考古遗址公园的古韵文旅消费，到新潮夜市、品质商圈的潮流消费，文脉底蕴、市井烟火、潮流玩法相互交融，串联起“吃住行游购娱”完整的消费链条。这份触手可及的美好与松弛，正是鹿城消费最动人的幸福底色。

来 源：温州日报

原标题： 消费焕新：537亿背后的活力密码

记者 黄伟 鹿城融媒记者 林婷玮

本文转自：温州新闻网 66wz.com