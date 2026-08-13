温州晚报 2026-08-13 09:45:00

几年来，李永珠一家用行动把家风变成了村风。8月12日，记者来到小舟垟村，听李永珠一家讲述好家风故事。

永嘉县岩坦镇小舟垟村里有一座山，以前许多村民叫它“坟山”，现在叫“归根园”。改变它的人叫李永珠，今年79岁。2018年，他领着全家老小，改掉了村里延续上百年的老规矩——把坟山变成了公园。

几年来，李永珠一家用行动把家风变成了村风。8月12日，记者来到小舟垟村，听李永珠一家讲述好家风故事。

主动接下墓改任务

先拆自家祖坟做表率

李永珠曾在村里当了几十年会计，村里谁家有事都找他商量。2018年，镇里启动“青山白化”整治，要对门前山140多座私坟进行生态改造。动坟是村里最忌讳的事，谁会愿意做呢？没想到，李永珠却主动请缨接下这项棘手的重任。

“山上建的都是椅子坟，每座花费少则5万元，多则十几万元，还有人家互相攀比。”李永珠说，“这样的风气不好，本来很优美的青山也变得白花花的。”

“孝从平日尽，不要只图表面风光，不要与他人比较。要以生前尽孝、厚养薄葬为荣”这是李永珠常对子女说的话。他说，小舟垟村第一户同意登记改造私墓的村民就是他自己。

李永珠的小儿子李西浪表示，自己和母亲其实从登记填表到最后眼睁睁看着祖坟的石板、石梯被拆掉，长着绿草的地皮被翻开，露出黄褐色的土再填平，心里有种说不出的滋味。他说，父亲看起来一直出奇的平静，那一刻我才知道，他是真的决心要做这件事。

2018年夏天，李永珠从村头开始挨家挨户上门了解情况。由他出面对坟墓登记和墓主生平事迹进行撰写，并协助村两委在村内进行政策宣传。夏日炎炎蚊虫叮咬，七旬高龄的他每天起早，带着柴刀、笔记本上山下山，对墓主的信息进行排摸。遇上心存抵触的村民出言责难，他也不急躁，耐着性子反复沟通。

一份特殊的执拗

换来全家人的理解支持

二儿子李西孟是家里最早理解父亲的人之一。他从小在那座山上玩，知道山上的样子，也理解村里人对祖坟的感情。他说，父亲这一辈子唯独在这件事上“倔”了一回。

既然拦不住，那就全家一起干吧。心疼丈夫的郑秀兰最先成了帮手，李永珠前脚出门做思想工作，她后脚就去找那些还没拿定主意的乡亲唠家常。她说：“如果女主人或一家老小都同意，这事基本就能办成了。”有人问她为什么这么做，她说：“我家老头给我讲过，墓改是长久之计，为下一代好。如果老祖宗们有灵，也不会反对的。”

郑秀兰回忆，曾经有一次，一位村民情绪失控，冲进她家把厨房里的锅碗瓢盆砸了一地。郑秀兰气得几乎昏倒，一边收拾碎片一边掉眼泪：“咱们忙得没时间吃饭，还落得这个下场，要不咱停了吧。”

李永珠没有停。他说了一番话：“我们一辈子生活在这个村里，能给孩子们留下什么？改变不好的风俗，造福后代，是值得做的善事。”

从那以后，几个家人也陆续加入进来。周末，孩子们开车从外地赶回老家，把父亲手写的墓主生平信息整理成电子版。李西浪感慨：“一人接的活，变成全家人都在干。”一家人用了7天时间，就说服了50多户人家签字同意。

坚守带来蜕变

青山常在就是传承

经过多年努力，小舟垟村140多座椅子坟全部改造完成。原来的坟山，变成了草坪、游步道、健身器材、广场舞池一应俱全的生态公园。鹅卵石墓碑嵌在草坪里，每个墓碑上都嵌入了二维码，手机一扫，墓主生平、家风家训就在屏幕上。家人可以在线上献花、留言，实现远程祭扫，每家都拥有了一个“线上家风馆”。

采访当天，李永珠和李西孟父子和记者一起走在归根园里。李西孟说起这座山的变化，他比父亲话多。他小时候常在这座山上跑，到处是坟，草丛里藏着蛇，小孩都不想靠近。后来去外地工作，每次回来，这座山的样子都没变过——白花花一片，没人愿意上去。他说：“我从来没想到它有一天会变回青山的样子。”

李西孟的儿子今年19岁，小时候常跟着爷爷在村里逛，那时候不懂，只知道爷爷很忙。但李西孟总会向儿子讲述家里的故事，他说：“我们没有和他讲述过什么大道理，他知道我们一家人一起做了一件了不起的事。孩子也在不知不觉中养成了不铺张浪费的好习惯。”

2020年，李永珠家庭获评“全国最美家庭”，后又获评“全国文明家庭”。在李永珠心里，最好的家风不是什么漂亮话，就是做人做事对得起良心，让后代看到一个干干净净的家乡。青山常在，便是最好的家风传承。

来 源：温州晚报

原标题： 拆旧坟建公园 永嘉这户家庭把家风种进青山里

记者 张琼冉/文 李立/摄

本文转自：温州新闻网 66wz.com