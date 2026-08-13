小区公共空间“圈地”私用，这道难题如何解?

温州晚报 2026-08-13 09:01:43

近日，永嘉县瓯北街道柏悦嘉园业主吴先生（化名）反映，该小区地下停车场内私搭乱建储物间现象多，不仅侵占了全体业主的共有空间，更埋下了安全隐患。

这些私建的车库储物间安装了卷帘门等。

有业主张贴车位转让出售广告，将“附赠小仓库”作为卖点。

温州网讯 在地下车库的梁柱之间，一道道卷帘门悄然将公共区域分割成封闭的“私人储物间”。近日，永嘉县瓯北街道柏悦嘉园业主吴先生（化名）反映，该小区地下停车场内私搭乱建储物间现象多，不仅侵占了全体业主的共有空间，更埋下了安全隐患。

现场：

车库储物间“见缝插针”

整改通知成摆设

柏悦嘉园于2020年10月交付，拥有13栋楼、896户业主及800余个地下车位。8月4日下午，记者在该小区地下车库看到，这些私建的储物间“见缝插针”，如“补丁”般散落在各个角落。其构造简易，大多利用车位后方梁柱间的空余地带，安装卷帘门或简易木板，关门上锁。

经粗略统计，此类违规储物间在9幢与16幢地下车库尤为集中，分别有10处和8处。面积目测从不足1平方米的狭长空间到10余平方米不等。透过部分破损的木板门缝隙，记者看到封闭的储物间内杂乱不堪，堆放着酒坛、塑料桶、废旧木材、旧桌椅等杂物。记者发现，还有业主在停车场梁柱上张贴车位转让出售广告，将“附赠小仓库”作为卖点。

事实上，小区物业早已察觉该乱象。记者注意到，多处违建卷帘门上仍贴着2025年12月18日大自然物业公司的违章装修整改通知，要求违建业主7个工作日内自行拆除整改。但时隔近八个月，这批违建储物间依然无一拆除，全部留存使用。

隐患：

占用公共空间引发不满

易燃物堆放安全隐患大

“这几年关于地下车库违建的投诉真不少。”业主委员会主任陈先生多年来很是苦恼，一方面，私建行为严重损害公平，引发业主“自家车位延伸”凭什么被其他人占用的不满，以及“别人能建我也要建”的效仿心理，形成恶性循环；另一方面，零散分布的储物间阻断了部分通行捷径，极大影响业主日常通行便利。

更让业委会担忧的是消防安全问题。小区地下车库兼具人防工程功能，严禁私自封闭占用、违规堆放杂物。陈先生直言：“虽没有占用消防通道，但消防安全仍是最大隐忧。”有业主曾偶然看见一些打开的储物间里面存放冰柜、堆放木材、油漆、酒坛等易燃物。“一旦出事，后果不堪设想！”

2022年，该小区临时业委会曾推动签署文明公约，试图约束包括地下车库违建行为在内的各种占用楼梯通道、绿地等小区公共空间的不文明行为。陈先生无奈道：“当时八成以上的业主都签了字，但现在看文明公约缺乏强制约束力，无法有效遏制车库私建乱象。”

困境：

搭建主体不明

物业公司管不住

确认这些储物间的“主人”成为第一道难关。陈先生解释，车库角落监控难以覆盖，物业公司和业委会虽曾在小区业主群多次呼吁“认领”，但应者寥寥。即便正巧碰上开卷帘门的“户主”，对方也是拒绝沟通的态度。

小区物业服务中心负责人戴经理介绍，私建问题自2021年物业公司进驻时就已存在。当时只有零星几处，物业公司发现后就上报了属地行政执法部门，部门也及时跟进处理。但这几年，跟风搭建的业主还是越来越多。

“我们能做的巡查、劝阻、贴整改通知，全都做了，但根本拦不住。”戴经理无奈表示，物业公司没有行政执法权，为从源头遏制违建，曾尝试管控小区建材进出，但违建业主多利用小型面包车运送建材，规避门禁检查；物业公司也加强了日常巡逻，但防不胜防，往往发现时，违建已搭建完成。

今年，物业公司与业委会联合再次上报。永嘉县综合行政执法局于2026年8月3日发布公告，确认该小区地下室存在27处违建储物间，总计占地约170平方米，因搭建主体不明，要求相关方30日内接受调查，逾期将按无主违建处置。也就是说，待公告期满后，若无人认领，执法部门将进行强拆。

柏悦嘉园的难题并非孤例，很多小区都存在类似的地下车库私建“顽疾”，然而，“拆”易“治”难。陈先生清楚，仅移除卷帘门等设施，业主违建成本低，极易“死灰复燃”。但他对此轮公告后的执法抱有期待：“万事开头难，只要强拆启动，这次业委会将联合物业严防死守，杜绝反弹。”

律师观点：

提升违法成本

监管关口需前移

浙江六和（温州）律师事务所副主任柯展律师指出，《民法典》规定业主改变共有部分用途须经过全体业主共同表决，直接擅自私搭属于涉嫌侵害其他业主共有权。换言之，任何固定隔断、砌墙、门锁化储物间，只要没有规划许可、没有业主表决、没有消防审批，就是违建。如果搭建储物间占用车位后堵塞疏散通道、遮挡消火栓或影响排烟的，还可能违反《消防法》相关规定，相关行为人还将面临罚款，经责令不改由部门强制清障，费用由行为人承担。

同时，按照《浙江省国土空间规划条例》的规定，除了拆除违建外，对逾期不主张权利、拒不配合拆除的搭建者，记入城乡规划领域失信名单，后续将可能影响其贷款、购房、评优等个人权益。

地下车库私建储物间并非个例，从治理层面看，其背后折射出的是“物业公司看得见管不了、部门管得了看不见”的基层治理痛点。唯有切实提升违法成本，将监管关口前移，才能打破“违建-拆除-再违建”的恶性循环，让公共空间真正回归其应有的功能与秩序。

来 源：温州晚报

原标题： 小区公共空间“圈地”私用，这道难题如何解?

记者 陈怡 实习生 郑好

本文转自：温州新闻网 66wz.com