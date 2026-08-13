潮新闻 2026-08-13 09:48:00

8月11日下午，“来文成 创青村”文成县第四届大学生发展大会暨青村共创计划启幕，400名青年代表趁着盛夏热意赴约，聚在熟悉的故土上唠家常叙旧情，开启文成青年返乡搞事业、建家乡的全新副本。

伯温福地的夏天，一群揣着乡情的年轻人“点燃”激情。8月11日下午，“来文成 创青村”文成县第四届大学生发展大会暨青村共创计划启幕，400名青年代表趁着盛夏热意赴约，聚在熟悉的故土上唠家常叙旧情，开启文成青年返乡搞事业、建家乡的全新副本。

文成县委宣传部供图

文成县委书记罗招政代表县四套班子，给所有到场的学子和青年朋友送上了实打实的问候。他说，这场大会说是学子和家乡的“双向奔赴约定”，更是青年和文成互相成就的“未来序曲”。他还给年轻人送了三句掏心窝的忠告：现在正是敢闯敢拼的好时候，请尽情在产业创新、青村共创的热土上大展身手；现在正是全力奋斗的好年纪，带着求知欲、上进心和对家乡的牵挂往前冲，青春才能在实打实的实践里开出最亮眼的花；现在正是轻装上阵启航的节点，家乡已经把后勤保障都给你们兜稳了，只管大胆往自己的目标冲就好。

共青团温州市委书记谷川也给在场的文成学子送上祝福，他点明了文成早就把引才、育才、留才的暖心政策安排得明明白白，希望大伙儿能把乡情揣在心里，常在外学子联络站坐坐，多给身边人讲讲文成的好；踏踏实实练出真本事，当敢闯敢干的生力军；看准文成、温州这两片发展热土，把创新创业的主战场安在家乡。他还透露，全市共青团会接着优化青年发展相关服务，给所有想干事的年轻人搭更多平台、做好兜底保障，让大家放手施展才华。

文成县委宣传部供图

这场大会的开场就玩出了新花样：开场曲《青春主场》是AI作词作曲，再由当地学子亲手拍MV、青年歌手现场献唱，氛围感直接拉满。

开场之后的几个仪式环节更是暖到心坎里：“菁英学子”礼赞、“礼献亲恩”感恩仪式、“伯温新星”闪耀时刻接连登场，用最有温度的方式致谢来路，也给年轻人照亮前路。

现场直接给优秀学子代表发放了“启航奖学金”，还有装满心意的“求学行囊”，以家乡的名义给远行的孩子们送行，哪怕孩子走得再远，背包里也始终装着家的温度。

后续的情景剧《雁归时分》更是用大家看得懂、有共鸣的方式，把“归雁”青年全周期服务计划亮了出来，足足11项内容的“大学生服务月”活动清单，覆盖了实践、求职、安居等年轻人回乡会碰到的所有关键场景。

“万名青年文成行2.0”也正式启动，首批拿到聘书的青年推荐官已经上线，接下来他们会用同龄人的视角给文成“打call”，把这里的好山好水、难得的创业机会讲给更多人听。

文成县委宣传部供图

最让人惊喜的当属现场发布的“来文成·创青村”2.0——青村共创计划。这个计划主打的就是“零门槛进入、全周期陪伴”，依托全县13个青创空间，搭配上包含315个岗位、59个优质项目的“机会清单”，照着年轻人“心动想来—落地起步—稳步成长—扎根发展—反哺家乡”的五个阶段，配套了20项举措，精准对接在外文成籍学子、高校毕业生、青年技能人才、海外侨青等各类青年人才，让好山好水的文成和敢闯敢拼的青年双向奔赴，一起成长。

现场还直接安排了南田镇郁澜·伯温谷项目、百丈漈镇“湖与天空”夏日集市项目等4个青年创业项目集中签约，同时首批“青春卡”、青年人才公寓入住钥匙、大学生就职卡也直接送到了青年代表手里。已经扎根本地的青年代表陈涛、严本宇、王婷婷等几人上台分享了自己在乡土里逐梦的真实经历，满屏都是年轻人和青村互相成就的鲜活活力。

文成县委宣传部供图

在活动收尾环节也是仪式感拉满，全场一起倒数过后，在场的领导和优秀青年代表共同按下启动装置，大屏幕上写着“文成号”的高铁缓缓驶出——这趟装着启航奖学金、伯温求学行囊、青创空间扶持、人才安居公寓等等一揽子暖心政策的青春快车，全速开启。

来 源：潮新闻

原标题： 一辆满载青春活力的“列车”从大山里出发，文成这场大会燃爆了

记者 尤建明 通讯员 夏季 夏晓强 雷成 郑坚坚

本文转自：温州新闻网 66wz.com