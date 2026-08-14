温州都市报 2026-08-14 09:35:00

晓慧是一名“90后”，她的消费观念就是“该省省该花花”。她乐于混迹各种本地闲置群，出一些家里的闲置物，收一些别人的闲置物。

温州网讯 昨天，晓慧（化名）把老公的一个闲置显示器打包好送到小区大厅，给邻居发去位置的照片，马上微信上收到了80元转账。“又入账80元！”在闲置群里处理掉闲置品，晓慧心里格外高兴。

晓慧是一名“90后”，她的消费观念就是“该省省该花花”。她乐于混迹各种本地闲置群，出一些家里的闲置物，收一些别人的闲置物。

“可能受‘断舍离’思想的影响，我觉得家里的物品流动起来是特别好的事情，我几乎每个月就要对家里的物品进行一轮‘评估’，如果确认是闲置物，我就马上处理。在自己家没用，找到一个新主人可能就会物尽其用，这何尝不是一种资源再分配？”

晓慧的微信里有至少10个本地闲置群，每次她有想买的东西，都会先看看群里有没有群友出，是不是可以捡漏。

母婴用品是她蹲守闲置群购入最多的品类，她时常能够以低价拿下品质过硬的母婴好物，其中宝宝尿不湿更是入货频繁。晓慧分享了印象最深的一次捡漏经历——她的宝宝一直用Babycare的一款尿不湿，正价需要接近4元一片。一次闲置群里有宝妈出120元全新同款尿不湿，一共67片，折合下来相当于1.8元一片，比半价还低，她立马拿下！“这样的价格是电商购物节、线下实体店，怎么凑都买不到的好价，还省了不少时间和精力，怎么算都是划算。”

此外，她还在群里用90元拿下原价156元的全新贝亲奶瓶，用180元买下原价280元的全新奶粉，35元拿下原价120元的九成新绘本。“为了保证正品，卖家一般会主动出示购买记录，但闲置群基本上以信任为基础，因为价格极低，不退不换不售后是不约而同的默契。当然也有卖家遭遇‘白嫖党’‘砍价侠’‘退货族’的，可能也勉为其难完成交易，但总会暗自下定决心再也不和这人有‘下次生意’。”

晓慧透露，闲置群里也有不少是家居、母婴博主，很多东西她们拍完视频或照片就闲置了，会低价出售，买到那些也算是赚到了。晓慧看到别人以1000元的价格买到了原价5000多元的沙发，也有用300元买到一个全新的安全座椅。“这些对于刚需的人来说，真的是大漏特漏。”而一些家电、家具价格更是低到离谱，30元一张一米长的桌子，100元一张的大理石茶几，100元的电视机，200元的冰箱……在闲置群里也并不奇怪。闲置群也有人是纯为了腾空家里空间的，很多东西免费送，如果刚好是刚需，也很划算。

晓慧认为，买闲置不意味着收破烂，其实是以更划算的价格买到好东西，在品质没有降低的情况下，这些钱都是实打实省出来的。当然，闲置群里有全新的东西，也有“惨不忍睹”的物件，但一个敢卖一个敢收，不惧眼光，每件物品也都彰显持家有道的风范。

晓慧也是二手商品的出售者，她创建了一个小区闲置群，方便邻居之间物资交换。“最大的好处就是省了邮费，马上拿走马上成交，太爽了！”晓慧在群里出过不少东西。单位发的小米吹风机，50元一发就被邻居“秒走”，闲置的全新保温杯、空气炸锅、热水壶、榨汁机她通通出过。“一次去邻居家串门，发现自己家不用的空气炸锅在她家忙得不可开交，愈发觉得开心了！”

晓慧的老公总是戏称她是“抠学”的集大成者。对此，晓慧并不排斥。“其实有些闲置品也是记录了某个阶段的自己，可能是尝鲜之后再回血，也有可能是对自己的需求再一次的明晰，每一次的‘断舍离’都是重新梳理自己和物品的关系。或许，闲置群才是暴打消费主义的地方吧！”

来 源：温州都市报

原标题： “90后”宝妈深蹲10个闲置群 被身边人戏称“抠学”集大成者

记者 姜瑾瑾

本文转自：温州新闻网 66wz.com