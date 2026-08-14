温州日报 2026-08-14 08:36:00

暑不停步、深耕一线，温州高职教师正以多向奔赴，激活产教融合新活力。

陈相教（右）在和企业导师探讨产品问题。 张晨 摄

温州网讯 “单看程序没问题，得查查现场。”昨天，仍是暑假，但温州职业技术大学电气工程及自动化专业老师陈相教忙得火热，他正会同亚龙智能装备集团股份有限公司的工程师们，为一条闹脾气的智能产线“排雷”，从通讯网络到伺服参数，再到电磁干扰，一点点从理论推，最终让设备恢复正常。

“在学校，我讲原理和系统完整性；在企业，一切围着解决问题转。”陈相教边干边记，把工艺规范和故障案例一一收录，准备变成下学期的“活教材”。这并非个例。今年暑假，温州职业技术大学、浙江工贸职业技术学院等高职院校专业课教师企业实践覆盖率已达100%。老师们带着教学难题下车间，拿着专业技术解难题，同时将产业前沿的新技术、新案例、新经验“搬”回课堂。

连续五年入企，陈相教的笔记本上写满了“干货”——每个案例都包含现象描述、排查路径和解决方案。“这些实战经验，让我上课时不仅能讲透原理，更能让学生听得懂、上手快。”

同样满载而归的，还有浙江工贸职业技术学院大数据专业教师张诚。这个暑假，他入驻黎明眼镜有限公司，探索人工智能在眼视光领域的应用。近距离操作蔡司三维定位配镜系统后，他深感技术迭代之快——多摄像头成像、数千万数据点运算，一套设备即可完成全自动精准配镜，彻底颠覆传统模式。新学期，他计划开设智能体课程，将真实代码和算法带进课堂。

教师入企，并非单向“取经”。亚龙智能装备集团股份有限公司技术负责人刘海周说：“高校老师理论功底扎实，遇到原理性疑难，他们能从根上分析，工程师靠经验试，两边思路一碰，问题就解决了。”

这种“双向奔赴”已成常态。温州职业技术大学建立“企业出题—师生接题—联合攻关”机制，将教师实践与技术服务、科研合作捆绑推进。浙江工贸职业技术学院则通过跟岗挖掘、顶岗实践、技术服务等方式，分层分类打造精细化“双师型”队伍。

产教融合的红利，最终落在学生身上。教师带回的鲜活案例和实操经验，让课堂教学告别“纸上谈兵”，极大提升学生岗位适配度。得益于常态化融合机制，温州职业技术大学毕业去向落实率连续20年超98%，毕业生培养质量、就业竞争力、满意度及企业用人满意度等核心指标稳居全省高职前列，薪酬水平跻身全国高职上游梯队。

“教师下企业，是多方共赢。”浙江工贸职业技术学院相关负责人表示，“教师带回活教材，学生学到真本领，企业得到智囊团，三方各有所得，这件事才能走得远、走得久。”暑不停步、深耕一线，温州高职教师正以多向奔赴，激活产教融合新活力。

来 源：温州日报

原标题： 才下讲台即上产线 温州高职教师暑假进企“取经”忙

记者 张晨

本文转自：温州新闻网 66wz.com