温州日报 2026-08-14 10:05:15

近日，S220青田至泰顺公路文成玉壶至渡渎段改建工程动工。该项目投用后，将成为文成东部南北向主要通道，使大峃、珊溪两个集镇之间的普通公路驾车通行时间，从现在的35分钟缩短至20分钟。

温州网讯 近日，S220青田至泰顺公路文成玉壶至渡渎段改建工程动工。该项目投用后，将成为文成东部南北向主要通道，使大峃、珊溪两个集镇之间的普通公路驾车通行时间，从现在的35分钟缩短至20分钟。

S220青田至泰顺公路文成玉壶至渡渎段改建工程地理位置图。文成县交建中心供图

省道S220作为规划项目，起于丽水市青田县，经我市文成、泰顺两县后，进入福建省柘荣县并与国道G104相接。玉壶至渡渎段改建工程，起点位于玉壶镇，终点位于峃口镇渡渎村，与已建成的峃院线平交，总体呈北南走向，沿线经玉壶、周壤、大峃、峃口等乡镇。路线全长约26.2千米，其中新建段全长约16.3千米，利用现有道路约9.9千米。项目主线采用二级公路技术标准，设计速度60千米每小时，路基标准宽度为10米，隧道和桥梁合计占路线总长超四成。项目总投资估算为11.94亿元，计划工期3年。

S220青田至泰顺公路文成玉壶至渡渎段改建工程效果图。文成县交通运输局供图

作为省道S220的重要组成部分，该项目是文成东部的南北向主要通道并串联县城。建成后，将极大改善沿线乡镇之间，以及沿线乡镇与县城之间的交通状况。尤其是项目将为县城和飞云江沿线乡镇、产业园区之间搭建起第三条通道。今后，经这条公路往来县城和珊溪、巨屿两镇的行车时间，与目前经文泰高速通行于县城与上述两地之间的时间相差无几。同时，项目也让县城到该县东北部中心镇玉壶之间的普通公路驾车通行时间，从现在的30分钟缩短至20分钟。项目有助于发挥县城的辐射带动作用，形成以城带乡、以乡促城的城乡一体化发展格局，为统筹城乡发展奠定交通基础。

据悉，该项目沿线基本处于山岭重丘区域，地势险要、地形复杂、工程地质条件差。建设单位将坚持科学施工、安全优先，运用超前地质预报、智能监测等技术手段，动态研判围岩、边坡稳定状况。针对桥隧占比高、高边坡多等特点，优化施工组织方案，分级实施边坡防护，完善全线防排水体系，常态化落实地质灾害隐患巡查管控。同步严守生态保护底线，因地制宜落实水土保持、植被修复等措施，统筹破解作业场地狭小、材料运输难度大等难题，在保障工程质量与施工安全的前提下稳步推进项目建设。

来 源：温州日报

原标题： 文成境内省道S220改建工程开工

记者 张睿 通讯员 陈轩

本文转自：温州新闻网 66wz.com