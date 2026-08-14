当医师节邂逅七夕节 一起聆听九对“白大褂”背后的爱情日常

温州日报 2026-08-14 09:46:53

他们是医者，也是爱人；他们守护生命，也被彼此守护。

温州网讯 8月19日，中国医师节与七夕节不期而遇。这一天，一个关乎责任，一个关乎爱情。当这两个日子重叠，我们把镜头对准这样一群人——他们是医者，也是爱人；他们守护生命，也被彼此守护。

特策划“我的爱人是医生”专题报道，走进温州九家医院的医生夫妻档，听他们讲述藏在白大褂背后的专属爱情日常——

拆弹搭档 并肩逐光

丈夫：张培趁 温医大附一院胃肠外科主任医师

妻子：石玲燕 温医大附一院消化内科主任医师

从大学同窗到人生伴侣，从青涩学子到科室骨干，张培趁与石玲燕的爱情始终与白大褂相伴。毕业后，张培趁留任温医大附一院胃肠外科，石玲燕返回台州老家工作，历经7年爱情长跑，3年异地相守，两人终步入婚姻殿堂。2003年，石玲燕考研回温，毕业后也分配到该院消化内科，两人成为最默契的战友与最坚实的依靠。

同为消化系统领域的医生，两人的工作充满专业互补的默契。张培趁作为胃肠外科主任医师，擅长凭精准“手感”处置病灶，惯于将复杂病情化繁为简，在“切”与“不切”间果断决策。石玲燕深耕消化内科，专攻炎症性肠病及肠道疑难病例，总能从繁杂诊疗线索中捕捉关键信息，以循证医学思维为患者制订精细化方案。曾有一位下消化道出血患者已准备急诊手术，石玲燕凭借经验判断为溃疡性结肠炎伴出血，建议暂缓手术、采取激素治疗，仅两天便成功止血，避免了患者不必要的手术创伤。“她是我某些手术前重要的决策依靠。”张培趁坦言，两人如同拆弹搭档，她精准研判、找准关键，他果断执行、落地处置，配合得天衣无缝。

这份无需言说的默契，藏在日常点滴里。“刚下台”“有急诊”，短短几句微信便让彼此心领神会；内镜发现肿瘤、遇消化道大出血病例，可直接无缝衔接转诊会诊，无需多余沟通。同为医者，他们最懂彼此的忙碌与压力：张培趁曾连续20多个小时完成4台急诊手术，石玲燕带早餐赶到科室，望着他布满血丝的双眼，满心心疼；石玲燕常因门诊内镜忙到错过饭点，张培趁时常提醒她按时吃饭，甚至备好饭菜送到诊间，用细微关怀温暖彼此日常。

双医家庭，难免有职业带来的无奈与遗憾。2023年张培趁援疆期间，家中的重担便全部落到石玲燕一人肩上。彼时女儿正读高三，她一边坚守临床岗位，一边悉心照料女儿起居，每日奔波接送孩子；就连女儿一个月内三次突发夜间急诊，也都是她独自连夜处置。女儿常吐槽他们“三句不离病人”，却也默默见证着父母的坚守与担当。张培趁曾因手术超时错过家人为他准备的生日蛋糕，满心愧疚；石玲燕也常因下班后频繁回复患者咨询，没能好好陪伴女儿，惹得孩子颇有怨言。

谈及彼此，两人话语里满是温情与期许。若满分10分，张培趁给妻子打9分，扣掉的1分，是希望她多些时间陪伴孩子、少些奔波；石玲燕给丈夫的医生身份打满分，伴侣身份打9分，唯一期许便是盼他戒烟、保重身体。“七夕”之际，张培趁深情告白：“在家里，你是支撑家庭的贤内助；在工作中，你是我最可靠的战友。”石玲燕也回应心里话：“辛苦了，我的爱人！愿你每一台手术都顺利平安，往后余生，成就更好的彼此！”

双博执甲 南北奔赴

丈夫：杨景全 温医大附二院手显微外科主治医师

妻子：邬 伟 温医大附二院神经内科副主任医师

在温医大附二院，藏着一对“顶配级”博士医者夫妻。丈夫来自吉林长春，妻子来自辽宁盘锦，两人堪称人生“百分百同频”：本科同班、携手读研、结伴攻博，跨越千里从北国奔赴温州。既是并肩闯关的学医搭档，也是坚守医路的神仙眷侣，一身白大褂，扛起救死扶伤的使命，也藏着细水长流的温柔爱情。

2002年，刚取得硕士学位的二人怀揣行医理想南下，入职温医大附二院开启临床生涯。初来温州，两人走遍街巷感受城市烟火气，尽快适应江南的生活节奏。两年临床实践，让他们积累了扎实的诊疗经验，也深深爱上了这座温润之城。为精进专业能力，2004年夫妻二人暂别温州，共同回到吉林大学攻读博士学位。在繁重的科研学业中，他们相互鼓励、携手钻研，不曾停下前进的脚步。2007年博士毕业后，二人毫不犹豫地重返医院扎根温州。当年青涩的青年医者，如今都成长为科室中坚，在这里安家落户，养育一双儿女，兼顾事业与家庭。

杨景全主攻手显微外科，邬伟深耕神经内科，内外互补的专业方向，让二人格外能理解彼此的工作。在邬伟眼里，丈夫最大的特点是“稳”。生活中他性情温和，总能安抚她的焦躁；临床工作时严谨从容，应对棘手病患、突发急诊都条理分明。一次总值班，遇到儿童气管异物急症，他巧用骨科C臂机辅助定位，顺利取出异物，缜密的思路与精湛的操作，让邬伟十分敬佩。

属于双医家庭的浪漫，无关鲜花礼物，而是心照不宣的理解。曾有一回深夜急会诊，抢救室一片忙碌，邬伟抬头撞见刚结束手术的杨景全，衣襟沾着血迹、满脸疲惫。二人只是相视点头，无需言语，便读懂对方肩头沉甸甸的责任，这是独属于医者夫妻的默契。

平日里，两人时常交流疑难病例，充分体谅对方夜班、急诊、科研的重重压力。生活中互相包容、主动分担，一方遇上连台手术，另一方便包揽家务照看孩子；谁被工作压力困扰，另一半耐心开导舒缓情绪。身着白大褂，他们并肩守护生命；卸下工装，他们相伴共度烟火日常。

医师节撞上七夕，杨景全向爱人告白：“医师节遇七夕，幸与你同窗求学、扎根温州，做工作上的理想搭档，生活里彼此补位，行医有路，朝夕有你。”邬伟也暖心叮嘱丈夫：年过五十，好好爱惜自己，才能更好地守护患者与家人。

相守相伴 共赴医途

丈夫：李国星 温医大附属眼视光医院青光眼中心运营副主任、主任医师

妻子：宋慧洋 温医大附属眼视光医院视光诊疗中心老视（近疲劳）矫正专科 副主任、副主任医师

今年七夕节，李国星与宋慧洋再一次擦肩而过，无法携手共度。李国星正在中非开展医疗援助工作，宋慧洋则在医院门诊一线忙碌，这种聚少离多的模式，对于结婚27年的他们来说，已成为生活的常态。

从学长学妹到生活伴侣，白大褂成为他们最显眼的情侣装。两人从事的都是眼科临床工作，却走出了两条截然不同的医者之路。李国星深耕白内障、青光眼临床近30年，踏遍国内多地开展防盲复明工作，常年在外奔波。宋慧洋扎根近视防控、斜视弱视、视功能异常等领域临床一线，别人放假悠闲时，却是她最忙的时候。

正是这样的双倍忙碌，换来的是双倍的理解。作为同行夫妻，他们拥有旁人无法共情的默契。不用过多解释，就能读懂彼此工作的忙碌、压力与委屈。下班时的疲惫、偶遇患者不理解的无奈、高强度工作的透支、疑难病例的焦虑，不用多说，一个眼神、一句叹息，彼此便能全然理解。

“穿上白大褂的李国星，我能看见他眼里的光，感受到他心中的爱，那是身为一名医者的担当。生活中的他，又烟火气十足，只要有空，他就会下厨烧菜，给我送午饭。知道我肩关节不好，从来不让我提重物。”宋慧洋说，他们的爱情没有轰轰烈烈，生活也平平淡淡，可这份淡然正是他们相处的浓烈底色，并促使他们以更温和、更持久的方式去爱彼此。

李国星眼里的宋慧洋则是温柔、坚韧的医者，更是家里的“定海神针”，她用柔弱的肩膀扛起了高强度的一线工作和整个家庭的重担。“在我遭遇亲人离世的至暗时刻，她温柔包容、坚定陪伴，安抚我的情绪、支撑我的信念，最终陪我走出困境。如今孩子已研究生毕业，家庭安稳和睦，这份岁月静好，皆是她的隐忍、付出与成全。”李国星感慨地说，“同为医者，他深知宋慧洋的疲惫与不易，心中满是愧疚与感恩。”

医师节恰逢七夕，李国星最想对宋慧洋说：“这27年，谢谢你与我并肩同行，包容我的缺席、体谅我的奔波。余生漫漫，我将与你继续相守相伴、温暖同行。”宋慧洋则给予最贴心的叮嘱：“在外一定注意身体，我在温州等你圆满完成使命，载誉归来。”

初见倾心 白褂不负

丈夫：陈辉 温州市中心医院肾内科主任医师、腹膜透析中心主任

妻子：潘静 温州市中心医院老年医学科副主任、主任医师

2004年，温州市中心医院的电梯门打开的一瞬间，刚刚大学毕业入职到肾内科的陈辉，看到一个前来实习的年轻女孩。那一刻他说不上为什么，只觉得这个实习生“挺有灵气”。他不知道她的名字，却记住了她的模样。

这个女孩叫潘静。两年后，潘静大学毕业正式入职该院，轮转规培时正好被分到肾内科。电梯里那个匆匆一瞥的师兄，成了她工作中接触最多的人。彼时陈辉已是科室里的“前辈”，初来乍到的潘静遇到临床上的疑惑总爱问他，而陈辉也乐于分享自己的经验。一次病例讨论、一次查房交流，“师兄师妹”的组合慢慢有了不一样的温度。2008年，两人结婚。

此后十几年，他们从师兄妹变成了夫妻，也从曾经的“搭档”成长为医院的骨干力量——陈辉担任腹膜透析中心主任，潘静担任老年医学科副主任。“双主任”的家庭，忙碌也是“双倍”的。

早上7点多出门，晚上9点到家是常态。两个孩子的接送、吃饭全部交由长辈照料。培训班不敢报太远，就选在骑车方圆一公里之内。“远了我们没时间送，老人也吃不消。”潘静说。父母的忙碌，反倒让孩子们早早学会了独立。儿子很早就学会了骑自行车，上下学、去培训班，都是自己骑车解决。但独立的另一面，是让人心疼的“懂事”。

暑假的一个中午，老大骑着自行车到医院找妈妈吃午饭。吃完饭骑车赶往培训班时，不慎连人带车摔倒在地。孩子怕爸妈正在上班没敢打电话，忍着痛爬起来继续骑到了培训班。直到老师发现他两个膝盖已是血肉模糊，才紧急将其送医。潘静赶到时，看着孩子的伤口，既心疼又自责。“他摔了都不敢跟我们说，怕耽误我们工作。”这句话背后的酸楚，只有双医家庭的父母才懂。

在亏欠之外，更多的是彼此的理解。前阵子，一天晚上9点，陈辉接到医院紧急电话，一名急诊透析病人急需处理。他没有丝毫犹豫，放下电话便匆匆出了门，待处理完病人，已是凌晨2点。潘静没有一句抱怨，因为她也无数次在深夜被叫回医院。“换作是我，他也一样会理解。”她淡淡地说。

前几年，潘静最频繁时每四天就要值一个夜班，陈辉也从无怨言。在他看来，夫妻间最好的支持，不是甜言蜜语，而是“你去吧，家里有我”。

去年暑期，一家四口难得去了江苏，度过了四天的旅行时光。而今年暑期，打开值班表，全家出行恐怕难以成行。但这对夫妻已学会坦然——既然选择了白大褂，便风雨同舟。

双镜同心 知行相伴

丈夫：黄 益 温州市人民医院、温州市妇幼保健院胃肠外科副主任、副主任医师

妻子：徐蓓蓓 温州市人民医院、温州市妇幼保健院消化内科副主任、主任医师

在温州市人民医院、温州市妇幼保健院，提起胃肠外科黄益和消化内科徐蓓蓓，急诊科的同事都会竖起大拇指：“有这对夫妻档在，碰上胃肠急症，我们心里很踏实。”

这对毕业于温医大眼视光医学（七年制）专业的学霸夫妻，是彼此最信赖的“内外科搭档”。高考分数双双达到浙大线的他们，2004年入学，在大学相恋，毕业后被分配到同一家医院。如今，他们已是医院的中层，两个孩子的父母。巧合的是，一个主攻消化内科内镜诊疗，一个深耕胃肠外科腔镜微创手术，专业方向同属胃肠领域。在外人看来，内科、外科是两条界限分明的专业轨道，但在黄益和徐蓓蓓这里，依托内镜+腔镜的双镜联合模式，再加上夫妻间独有的默契，彻底打破了内外科诊疗壁垒。

去年，一位被腹痛折磨了20余年的患者来到该院消化内科。常规检查无法明确病因，徐蓓蓓没有放弃，通过精细的内镜检查与反复比对，她最终锁定了病灶——隐源性多灶性溃疡性狭窄性肠炎，这是一种临床极为罕见的疾病。该病属于多病灶病变，单纯内科治疗难以根治，若仅依靠腹腔镜外科手术，很容易出现病灶切除范围把控失衡。关键时刻，徐蓓蓓第一个想到了黄益。二人最终打磨出一套专属双镜联合手术方案，一台手术内外科无缝衔接，术后患者恢复良好。此后，他们还将这一罕见病例的诊治经验整理成论文，目前已进入投稿阶段。从临床到科研，他们用“内外兼修”的方式，为这一罕见病的诊治提供了宝贵的中国经验。

“平时在家也会聊工作，特别是遇到胃肠领域的疑难病例，我们会从内科和外科两个角度去讨论。”徐蓓蓓说，这种夫妻间的专业碰撞，往往能产生新的思路。“内外科联合，对很多疑难重症患者来说，能让他们少走弯路，节省时间，也降低风险。”

然而，“双医家庭”的光环背后，是普通人难以想象的忙碌。早上7点15分出门，晚上七八点才能回家，两个孩子的学习和生活，几乎全部交由长辈照料。“从没辅导过孩子学习。”徐蓓蓓更看重夫妻的共同成长，“鸡娃不如鸡己”——夫妻俩回家后，从不急着催促孩子写作业，而是自己默默加入学习行列：攻读医学文献、处理科室工作、准备学术论文。正是在这样的家庭氛围中，徐蓓蓓顺利考取了博士学位，夫妻俩还通过层层选拔，共同赴英国进修。

“有时也会问女儿，我们是合格的爸妈吗？”徐蓓蓓说，女儿的回答让她既欣慰又心酸：“挺好的，你们一直都在我身边。”

一场相遇 一生陪伴

丈夫：朱小区 温州市中医院感染肝病科主任、主任中医师

妻子：陶 玉 温州市中医院肿瘤内科2副主任、主任医师

谁说职场爱情少了惊喜？朱小区和陶玉，就用一场“迟到两年的相遇”，解锁了双医夫妻的浪漫打开方式。朱小区率先入职医院，一头扎进感染肝病科，在复旦大学附属华山医院进修期间，陶玉来到了医院，成为肿瘤内科的一员，缘分似乎擦肩而过。直到两年后，一场医院组织的跑步活动，才让缘分悄然发芽——朱小区一眼被陶玉身上独有的开朗直爽打动，从此两人携手相伴，走过二十余载风雨，成为彼此工作与生活中最坚实的依靠。

同为医者，他们彼此欣赏、互为支撑，在各自的领域发光发热。在陶玉眼中，丈夫朱小区是个十足的“工作狂”，更是中医的忠实践行者。他每天都要提早到院，他说：“提前20分钟，就可以让加号的病人提早4个小时就诊。”他总是说：“医患是战友的关系，共同的敌人是疾病。”他也总是想方设法以最好的方式解决病人的痛苦。

他对中医的热爱刻进骨子里，家中书房堆满了医学典籍和中医药古书，下班之余，总是拿着书，在本子上写着什么，还经常开玩笑地说：“为小孩子做榜样。”

在朱小区心中，妻子则是一位“跨界出彩”的西医肿瘤医生。本职为西医的她，却也很热爱中医，还自主攻读浙江中医药大学中西医结合专业硕士，成功入选浙江省中西医结合优秀人才项目，用中西医结合的方式守护健康。她看似性格开朗，事不挂心，可穿上白大褂后，像是变了一个人，严谨细致、一丝不苟。两人平日工作都十分忙碌，工作和空余时间交集比较少，“在医院食堂也碰不到面。”朱小区很愧疚地说，平时生活中都是妻子付出得多，连她想来一次短期旅行的愿望这么多年都没有实现。

二十余年的婚姻生活，让他们悟出了独属于自己的相处智慧。他们懂得求同存异，尊重彼此之间的各种差异，互相理解，反而为生活增添了新鲜感；他们认为良好的相处在于主动“制造不公平”，一方多承担一点，让另一方心存愧疚，是婚姻的黏合剂。

朱小区常说，陪伴是最好的彩礼和嫁妆，相守相伴是成功的标志。他不懂浪漫，却道出了最动人的话语：“长久陪伴，是最浪漫的告白。”在他们看来，人与人之间的长久相守远比形式上的浪漫更珍贵。

七夕之际，陶玉送上暖心祝福：“特殊的日子，特殊的快乐！”朱小区也悄悄许下心愿，争取今年做一件浪漫的事。

同道相守 岁月温良

丈夫：杨颖 温医大附属口腔医院口腔种植科副主任医师

妻子：刘国 温医大附属口腔医院牙体牙髓科主治医师

“老公，节日快乐！”医师节撞上七夕节，刘国为杨颖送上最质朴的祝福。杨颖则最想对刘国说“执子之手，与子偕老”。

两人结婚12年，因为名字引发的误会也闹了12年。“不少人会开玩笑地说，你们的名字真应该反一反。说得多了，我们也都习以为常了。”刘国说，也许这正是他们结为夫妻的缘分吧。从同行到战友，再成伴侣，他们的爱体现在每一次走廊相遇时的一句“加油”；每一次忙到顾不上吃饭转头却看见办公桌上的便当；每一次远远相望时眼神的交流……他们的爱藏在日常的琐碎里。几年前，杨颖提出想出国留学，这样既可以学习口腔治疗新技术，又能体验不一样的生活。刘国只说了一句话：“那我陪你一起去。”此刻，他们并肩前行，医疗工作的责任与使命将他们绑得更紧更牢。

与其他夫妻医生的聚少离多不同，两人是天天能见。刘国用踏实、开心来形容这种“医院见了回家还能见”的状态。“那种感觉就是知道他无时不在，做什么事都没后顾之忧。”刘国说，但她将职业与家庭分得很清楚，她有一套独有的平衡法则。在医院，他们是同事，该配合配合，该质疑质疑；进家门，他们是爱人，该唠叨唠叨，该夸就夸。职业是工作服，不是标签。穿上白大褂时便全力以赴，脱下之后好好过日子。这样，彼此才能自在。

作为牙体牙髓科医生，刘国钻研根管系统的每一条细微通路。杨颖则在种植领域深耕，研究种植体植入的每一毫米深度。有时候吃午饭时两人碰上了，刘国会跟杨颖讲那颗坏牙弯曲的根管通得多费劲，杨颖则跟刘国分享有台手术患者的骨密度还不错。虽然说的是各自诊室里的日常，技术也完全不同，但相同的职业让他们产生了同频共振。

刘国坦言，医生这份工作，最难的不是体力透支，而是心理上的无力感，比如患者家属的不理解。当杨颖出现情绪低落时，她从不急着说“你已经尽力了”“没关系”，而是不追问。“他想说我就听，不想说我就陪着。也可以煮一碗面、泡一杯茶，帮他把手机调成静音或放他爱看的纪录片。有时候，陪伴比安慰更有力量。”

因医结缘 因舞生爱

丈夫：臧立娓 温州市第七人民医院精神综合一病区主治医师

妻子：赵 明 温州市第七人民医院普通精神科男病区医师

赵明对臧立娓一见钟情。时间追溯到2014年9月，两人在同一所大学读书，当时的臧立娓正在室外舞台上跳健美操，黑色T恤难掩他紧实的肌肉。因为同在舞蹈社团，接触多了，一来二去两人便进入了热恋期。赵明常常说，他们的缘分始于学医这个志向，而让他们把“校服变婚纱”的则是共同爱好——跳舞。

恋爱6年、结婚6年，他们太熟悉彼此了，一个表情、一声感叹，便知道对方是开心还是低落，不管是分享喜悦还是安抚情绪，他们都用同一种方式——喝点小酒。“小酌一下的好处是无需多言，只感受当时的岁月静好，夫妻间的甜蜜便是这样简单。”赵明说，他们的相处模式同样简单，那就是该表达时就表达，不必猜来猜去。所以两人会直接说“我爱你”，也会说“你不该这样”。因此，他们之间没有猜忌、质疑，只有尊重、陪伴。他们经常被身边的人称为“模范夫妻”。

为了爱情，赵明在读大三时，将临床专业改为精神疾病专业。虽然临床专业有着更多的选择，但赵明从未后悔，反而庆幸在与臧立娓相处的这10余年，能与他在工作上无缝衔接；在讨论某一病例时有共同话题；在专业领域可以碰撞出更亮眼的火花……

赵明形容臧立娓是“爹性老公”，对她的照顾无微不至。赵明说想吃什么，臧立娓便开始学习厨艺，现在烧个酒席都不在话下；赵明觉得累，不想动，臧立娓便包揽了家务活；赵明想释放压力去跳舞，臧立娓便负责带娃，还专车接送。对赵明而言，臧立娓就像那场“及时雨”，每次回家都能吃上热饭菜，爱吃的应季水果总是第一时间出现在眼前。甚至于，为了让赵明吃上最爱的榴莲，不吃榴莲的臧立娓一边忍受干呕一边麻利地剥皮。

前段时间，臧立娓回了趟老家，两三天没见，赵明特别想他，便打电话说：“我想你了。”“十几年一直在一起，都没分开，突然几天不见，有点不习惯。”赵明觉得自己挺没出息的。

在他们的爱情故事里，有玫瑰的芬芳，也有糖块的甜蜜，更有为共同的选择和坚守的那份理解和默契。

烟火温情 彼此托底

丈夫：张煜程 温州市中西医结合医院普外科主任医师

妻子：袁玉青 温州市中西医结合医院肛肠外科主任中医师

张煜程与袁玉青的爱情，交织在日复一日的诊疗工作之中，一身白大褂，一头连着治病救人的使命，一头拴着平凡小家的烟火温情。

在袁玉青眼中，身着白大褂的张煜程对待患者认真负责，钻研医术精益求精，常怀医者仁心，总是急患者之所急。工作上的他严谨专注，谈起专业时神采飞扬；回到家里却寡言沉静，判若两人。常年奋战手术台，他常常要身着厚重的铅衣，连续站立数小时开展手术。早年因手术繁忙饮水不足，张煜程患上肾结石，急性发作时痛得几乎晕厥，当时的场景，让袁玉青满心牵挂。2025年，张煜程远赴英国进修，身在异国依旧虚心求教、刻苦钻研，这份状态也让袁玉青由衷敬佩。

对于外科医生而言，急诊、加班是家常便饭，生活时常被突发工作打断。二人早已习惯约会临时泡汤，因为急诊“放鸽子”更是常态。有一件往事令袁玉青记忆犹新，当时她在外进修，家中监控显示9岁的女儿失联两个多小时。原来张煜程遇上突发急诊手术，便把孩子带到医院，本以为手术很快结束，却忙到彻底忘记等候的女儿。直到晚上11点，才找到独自待在医师办公室的孩子。这件事，让夫妻俩内疚不已。

历经长时间高强度手术回到家中，张煜程的疲惫便尽数显露。当他因工作压力心情沉闷，袁玉青总能读懂他的煎熬，始终相信他已经拼尽所能。同为医务工作者，家里并不避讳讨论病例，袁玉青笑称丈夫就是自己的“医学AI”，言语间满是信任与崇拜。属于他们的偏爱藏在细碎日常，张煜程总会早起做好早餐，主动接送孩子上学，让袁玉青能多争取一点休息时间。

在张煜程看来，妻子袁玉青行事果决、雷厉风行。诊室里的她温柔耐心、恪尽职守；脱下白大褂回到家则直率随性。看到妻子默默付出却不被理解时，他内心满是心疼。于他而言，最好的浪漫就是互相理解。每当一方遭遇工作挫折，两人便彼此托底、共同面对。节日遇上值班，一份简单的小礼物，或是值班间隙挤出来的一顿简餐，便是专属于他们的仪式感。

双医家庭，难免有诸多身不由己。急诊加班接连不断，陪伴孩子的时间有限，一同出游度假更是奢望。但他们始终互相体谅、彼此包容。若给对方打分，满分是10分，两人均打出了9分。他们表示，世间本无完美，得留下一点进步空间。

当医师节遇上七夕节，袁玉青对爱人吐露心声：“加油，咱们都继续努力，相互扶持，继续前行，顾好各自的病人，也顾好我们的小家。”张煜程也坦然告白：“做你自己，我都喜欢。”

来 源：温州日报

原标题： 当医师节邂逅七夕节 我的爱人是医生

记者 吴健 胡宁 夏晓腊

本文转自：温州新闻网 66wz.com