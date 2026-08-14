瑞安这条50米的路段修了一年多，究竟何时能通车？部门答复

温州都市报 2026-08-14 09:47:00

近日，瑞安市东山街道人才村小区和佳鸿芝园小区多名业主向媒体反映，经过此处的公交，因人才村公交站前方一段50米的道路施工而停运一年多时间，不知何时才能恢复通车？今日，部门给出答复。

温州网讯 “明明只有短短50米路，却用围挡封闭一年多不通车，家门口的公交站也停用，日常出行太不方便了！”近日，瑞安市东山街道人才村小区和佳鸿芝园小区多名业主向媒体反映，经过此处的公交，因人才村公交站前方一段50米的道路施工而停运一年多时间，不知何时才能恢复通车？对此，记者进行了实地走访。

市民：

公交站停用1年多，日常出行要多绕数百米

“以前出门走百来米就能乘公交，现在要到其他站头坐车，起码多走几百米，大热天出门太受罪了。”家住佳鸿芝园12栋的王先生说，他以前常常在毓蒙路的人才村公交站搭乘2路公交，但去年7月这条路的西首出口围挡封闭施工后，公交站便临时停用了。“让我不解的是，一段50米的路，为什么要修这么久，究竟何时才能恢复通车？”

佳鸿芝园物业主任彭先生告诉记者，该小区有400余户住户，原公交站的2路、19路公交是通往多条城区的主干公交线，站点停运后，很多业主都只能远距离绕行换乘其他线路，出行时间和成本大幅增加。

今年3月，王先生通过“瑞网议事厅”平台留言反馈该问题。4月1日，平台答复：该路段属于巾子山项目施工范围，按照施工合同，工程预计5月下旬通车。

5月20日，瑞安市交通运输局答复：因毓蒙路路段仍处于封闭施工状态，暂不具备通车条件，待施工完成、验收合格后，将第一时间恢复原公交线路及站点运营。

如今两个多月过去，该路段依旧围挡封闭，此前的通车承诺并未兑现。

部门：

已推进道路工程验收，团块内连接天桥在施工

8月6日上午，记者在东山街道佳鸿芝园附近看到，王先生原先所搭乘的人才村公交站台，标注着2路、19路公交停靠信息。站台旁边公交专用道已被私家车辆占用，站前不远处路段则被硬质围挡阻断，道路无法通行。透过围挡缝隙可以看到，封闭区域内约50米处有一座天桥，桥下立着几个黄色钢槽，地上堆放着砖块、砂石等建筑材料，留有明显施工痕迹，现场未看到施工人员。

记者随后联系相关部门进行了解情况。项目开发建设方瑞安市瑞悦置业有限公司相关负责人表示，该路段施工整体分为三大施工环节，工序复杂、施工难度大。“首先需要开挖路面，连通地下室工程；其次，需重新铺设修缮整体道路路面，最后还要连接两侧商业体的过街天桥。在施工过程中，我们发现该路段地下埋藏着老城区主干污水管道，为了保护这条主管道，避免影响居民生活，优化了施工方案，耗费了大量时间，致使原定通车计划延后。”

东山街道资源规划所工作人员介绍，7月24日，该所已出具《建设工程规划核实确认书》，道路开放通行涉及移交、后续管理等工作，由瑞安安阳中心城区开发建设中心结合实际统筹研究。

作为项目监管单位，安阳中心城区开发建设中心相关负责人介绍，市民反映的道路工程属于巾子山团块综合开发项目配套建设内容，该项目整体涵盖超高层建筑、住宅、商业及配套市政道路等建设内容，“本次封闭施工的毓蒙路路段工程已基本完成，正在推进相关验收工作。但团块内连接天桥仍在施工，现阶段如开放毓蒙路通行，存在一定安全隐患。现正督促企业尽快完成相关工程建设，预计今年12月底前施工完毕，届时尽快开放道路。”

来 源：温州都市报

原标题： 50米路段修了一年多，究竟何时能通车？

记者 林吉祥

本文转自：温州新闻网 66wz.com