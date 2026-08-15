温州晚报 2026-08-15 08:59:00

8月13日晚，浙江东日股份有限公司旗下温州市水产批发交易市场活鲜交易区灯火通明，来自舟山、苍南等地的梭子蟹、龙头鱼、虾蛄、鮸鱼等时令海产集中“抢滩”，市民期盼已久的“东海第一鲜”正式端上餐桌。

温州网讯 受台风“白海豚”影响而延期的东海小开渔顺利启捕，首批鲜活渔获连夜抵达温州。8月13日晚，浙江东日股份有限公司旗下温州市水产批发交易市场活鲜交易区灯火通明，来自舟山、苍南等地的梭子蟹、龙头鱼、虾蛄、鮸鱼等时令海产集中“抢滩”，市民期盼已久的“东海第一鲜”正式端上餐桌。

当天21时许，一辆辆满载鲜活梭子蟹的冷藏运输车陆续驶入市场，车厢一开，咸鲜海味扑面而来。22时起，市场交易迅速升温，批发商、采购商往来穿梭，询价、装车、结算一气呵成。据市场负责人介绍，本次上市梭子蟹主要捕捞自舟山沈家门海域，当晚批发交易量达7.8万公斤，稳居当日交易品种榜首，成为小开渔上市的绝对主力。

价格方面，上市首日梭子蟹批发交易价格按规格分级定价：6—8两公蟹约47元/斤，4—5两公蟹约32元/斤，2—3两公蟹约20元/斤，母蟹统货40—45元/斤。苍南炎亭产虾蛄批发价40—45元/斤。冰鲜区同样货源充足，舟山嵊泗产鮸鱼5—8斤规格约80元/斤、3—5斤规格约70元/斤；本地炎亭龙头鱼仅8—10元/斤，性价比突出。

值得关注的是，今年梭子蟹迎来“大年”。数据显示，水产市场去年8月6日小开渔后首批上市批发交易量为2万公斤，今年首日的上市量让不少经营户直呼“大年来了”。以来自舟山沈家门的梭子蟹为例，去年上市首日批发交易均价55元/斤，今年批发交易均价仅为40元/斤，下降约3成，市民“尝鲜”成本明显降低。

在市场内，不少市民专程赶来尝鲜。来自瑞安市的陈先生一口气采购了两筐梭子蟹，他说：“等了好久终于等到开渔，第一时间来买最新鲜的海蟹，家里人都盼着这口鲜。” 商户们表示，小开渔后货源持续增加，品质稳定，后续供应量还将稳步提升。

据悉，温州市水产批发交易市场开渔后交易每日自19时开启，梭子蟹于21时40分后集中上市，21时至24时整体货源最为充沛、交易最为火热。随着大批作业渔船陆续返港，东海各类海鲜到货量还将持续攀升，市民餐桌上的“海鲜盛宴”品类将更加丰富，价格也将更加实惠亲民。

来 源：温州晚报

原标题： 小开渔首批渔获抢滩温州，梭子蟹领衔海鲜批量上市

记者 陈培培 通讯员 丁宁宁

本文转自：温州新闻网 66wz.com