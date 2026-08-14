温州都市报 2026-08-14 09:47:00

记者从温州市中西医结合医院皮肤科了解到，近期门诊皮肤感染患者数量激增，每日接诊数十名脚癣患者，不少市民误以为凉鞋透气能防脚气，反倒加重病症；同时泳池、水上乐园带来的传染性软疣患儿也明显增多，两种皮肤病成为夏季高发皮肤问题。

温州网讯 记者从温州市中西医结合医院皮肤科了解到，近期门诊皮肤感染患者数量激增，每日接诊数十名脚癣患者，不少市民误以为凉鞋透气能防脚气，反倒加重病症；同时泳池、水上乐园带来的传染性软疣患儿也明显增多，两种皮肤病成为夏季高发皮肤问题。

天气炎热后，市民陈女士喜欢穿洞洞鞋出行，本以为双脚通风干爽不会患上脚气。一段时间后脚趾缝开始发痒、发白脱皮，足底冒出成片小水疱，瘙痒难忍。前往医院就诊后，被确诊为脚癣。医生分析，洞洞鞋不吸汗，汗液持续残留在皮肤表面，加上洞洞鞋边缘反复摩擦形成微小创口，真菌趁机侵入，最终诱发脚癣。

很多市民存在认知误区，觉得穿凉鞋不闷脚就不会得脚气，实际恰恰相反。塑料、橡胶材质凉鞋吸汗性差，光脚穿鞋缺少棉袜吸湿屏障，汗液积在脚底形成潮湿环境，极易滋养诱发足癣的皮肤癣菌。在泳池、淋浴间光脚行走，皮肤还会直接接触带有真菌的皮屑；部分凉鞋硬边摩擦造成皮肤微小破损，也给真菌创造入侵通道。

脚癣分为四类：水疱型是常在足底、足侧缘冒出群集或散在的透明小水疱，疱壁厚实，奇痒难忍；糜烂型好发于3-4或4-5趾缝间，皮肤浸渍发白，表皮剥脱后露出鲜红糜烂面，伴有难闻气味和剧烈瘙痒及疼痛，极易继发细菌感染；角化过度型常见于足跟、足底，瘙痒感相对较轻；混合型容易被不少人忽视，认为不痛不痒无需处理，拖延后易引发丹毒，还会传染至手、腹股沟诱发手癣、股癣。

针对脚气预防，温州市中西医结合医院皮肤科主治医师王锦慧建议，尽量选择真皮、帆布透气鞋，搭配吸汗棉袜每日更换；洗脚后擦干脚趾缝，公共浴场务必穿自备拖鞋，毛巾、拖鞋专人专用，家人患病衣物需高温消毒。

夏天高发的皮肤病，除脚癣外，近期水上乐园、泳池游玩后的传染性软疣患儿不在少数。该病俗称“水瘊子”，由病毒感染引起，皮肤会长出带蜡样光泽、顶端有凹陷的珍珠色丘疹，挤压会排出含大量病毒的软疣小体。泳池潮湿环境会削弱儿童皮肤屏障，共用泳圈、毛巾、肢体接触都可传播，孩子抓挠患处还会造成自身扩散，皮疹越抓越多。

医生特别提醒，家长切勿自行挤压丘疹，容易引发感染留疤。临床多采用专业刮除术清除疣体，也可外用药物保守治疗。患病期间不要前往公共水域，贴身毛巾、衣物单独煮沸消毒，及时剪短孩子指甲减少抓挠。

王锦慧提醒，夏季潮湿环境是各类皮肤传染病高发期，做好足部干爽防护、不共用贴身物品、公共场合避免裸足，才能有效隔绝真菌与病毒，降低皮肤感染风险。

来 源：温州都市报

原标题： 近期皮肤感染患者激增 有人穿洞洞鞋中招 有人水上游玩被染

记者 王春霞

本文转自：温州新闻网 66wz.com