温州日报 2026-08-14 10:05:00

这片千亩山地，曾因土地零散、青壮年外出而荒废多年；如今，它是千亩药花基地，未来，它将是万亩芳香产业园。

温州网讯 沿着泰顺县雪溪乡的盘山公路拐进保兴村下堡，连片缓坡上，一株株山苍子舒枝展叶，青翠的果实缀满枝头，微风拂过，淡淡的芳香在林间流转。山脚下，一座崭新的厂房静静矗立，与满坡青绿相映成趣。这片千亩山地，曾因土地零散、青壮年外出而荒废多年；如今，它是千亩药花基地，未来，它将是万亩芳香产业园。所谓芳香产业，就是以山苍子、黄栀子、草珊瑚这类芳香植物为原料，提取天然香料、精油和中药材的绿色产业。

山苍子花。

这一切的开始是雪堡种植专业合作社。2022年，合作社在保兴村成立，本村人林海云担任负责人。选择山苍子，正是瞄准了芳香产业这块“香”字招牌——它的果实可提炼山苍子油，是天然香料里的重要原料，而村后的山间本就散落着野生山苍子，种植门槛不高，“有土地，技术含量不高，好管理”，对资金、劳力都有限的山区而言，几乎是量身定做的选择。

真正难的是把土地“聚”起来。一千亩山地荒在那里，不成片，靠一家一户根本盘不活。合作社的办法，是请村民以土地入股——全村约70户人家把土地流转进合作社，本村乡贤出资部分兜底，再叠加政府200多万元补助，硬是将荒坡连成了基地。对上了年纪的村民来说，土地流转后不仅年年有分红，还省去了撂荒的牵挂。并且，山苍子种下后不用频繁翻耕，日常管护省心，与村民“不误农时”的诉求十分契合。就这样，一纸流转协议，把荒山变成了全村人共同的“股份”。

山苍子。雪溪乡供图

基地里，1.5万株山苍子绵延三百亩，三年成熟、五年才进入大批量采收期——2025年，基地产值仅有10万元，主要来自观赏花卉和药用种子的零星收入，待到大批量上市，预计产值可达135万元。与之相伴的，还有5.5万株黄栀子铺满五六百亩山地，四年成熟、五年大量采摘，预计产值450万元；10万株草珊瑚套种其间，成长期更长，收益尚难预估。三种作物依山就势、错峰成熟，让这片山地有了绵延不绝的产出预期。

前景可期，是因为它们都站在市场的“风口”上——山苍子果实可提炼山苍子油，含柠檬醛，是食品、日化、医药行业重要的天然香料原料，市场行情长期看好；黄栀子其果实既能提取天然色素栀子黄，花可提制芳香浸膏，用于化妆品和香皂香精的调合剂，又可入药，是“药香两用”的典型；草珊瑚除入药制膏外，还能提取芳香油，同样是市场稳固的中药材，销路不愁。只是，好前景要靠时间慢慢兑现：前期投入已超700万元，基地眼下“基本没有大的收入”。林海云却并不慌张，”有本地乡贤和政府兜底，我们有底气做长期事业。”

这份“长期事业”的硬件早已备好。就在村里，一座400平方米的生产基地已经建成，相关生产器械全部准备妥当，只待产量上来便能开动。林海云介绍，眼下山苍子产量有限，合作社主要将原料直接销往福建市场，精加工尚未起步。不过，随着大批量采收期临近，这座沉睡的车间离“苏醒”的日子越来越近。届时，山苍子油、栀子干果等精深加工产品将从这里出发，把泰顺的芳香送往更远的地方。

而在等待丰收的漫长时光里，基地已经先一步“香”到了周边村民。采摘旺季，清晨的山坡上，村民们腰系布袋、手捻青果，谈笑间一筐筐鲜果便堆满田埂——最多的一天，有80名村民上山。他们来自雪临村、柳峰乡、东溪乡，按采摘数量计酬。

据了解，从2022年开垦算起，基地的开垦、培育、除草一直需要人手，七成投入都花在了人工费用上。目前，基地已提供50多个半固定的工人岗位，日收入200元。保兴村常住人口仅300多人，这些岗位几乎就是村民“家门口的工作”。对留守村中的老人妇女来说，这样的活计轻省又近便，是实打实的贴补。待产业大规模成型，基地用工将超过200人，辐射范围还将继续扩大。

记者手记

微产业的长期主义

这一次采访，记者印象最深的不是产业的规模，而是它“等得起”的从容。三五年才见回报，前期投入如流水，账面上却迟迟不见进项——这样的产业，普通农户都会摇摇头。

微产业之“微”，有时候正源于它慢。土地有土地的时钟，一株苗、一棵树，都有急不来的生长期。而这份“慢”的背后，恰恰是理性的投入逻辑：重金在前，回报在后，考验的不是魄力，而是定力。

定力从何而来？来自托举。农民不敢赌，产业等不起，于是有政府补助垫底，有乡贤兜底护航，让“长期”不再是孤注一掷的冒险，而是大家分担风险、共同守望的约定。

乡村振兴不缺“快”的样板，缺的是“稳”的耐心。给微产业一点时间，就是给乡村一点时间；长期主义照见的，是普通人对未来最朴实的确定感。

来 源：温州日报

原标题： “香”约荒山，泰顺芳香微产业的默默等待

记者 徐龙飞 通讯员 李绍庆

本文转自：温州新闻网 66wz.com