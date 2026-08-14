今起到周日多阵雨雷雨 山区需严防地质灾害

温州都市报 2026-08-14 09:47:00

据气象部门预报，受西南气流持续影响，今起三天我市仍将维持“多云到阴有阵雨或雷雨，部分有中到大雨，局部有暴雨”的天气格局。

温州网讯 昨天下午2时30分许，市区突降大雨，并伴有雷电。据气象部门预报，受西南气流持续影响，今起三天我市仍将维持“多云到阴有阵雨或雷雨，部分有中到大雨，局部有暴雨”的天气格局。

昨日预警连发，强对流天气来势汹汹

昨天，温州上空对流云团活跃。温州市气象台当天中午先后发布雷电黄色预警信号和暴雨黄色预警信号。

此外，温州市水利局与市气象局昨天还联合发布山洪灾害蓝色预警，浙江省自然资源厅与省气象局联合发布地质灾害气象风险橙色预警，涉及鹿城、瓯海、平阳、瑞安、乐清等地。气象专家指出，台风“白海豚”残余环流与冷空气交汇，是导致本轮持续性强降雨的主要原因。

今起三天雨势持续，闷热感明显

据温州市气象台最新预报，今天全市多云到阴，有阵雨或雷雨，部分有中到大雨，局部有暴雨，气温26～34℃；明天天气相仿，雨量仍可达中到大雨，局部有暴雨，气温26～34℃；后天雨势略有减弱，但仍有阵雨或雷雨，气温25～29℃。由于湿度较大，中午前后体感闷热，需注意防暑降温。

从全国天气形势看，中央气象台预计，今明两天江淮、江南东部、华南等地仍有分散性强降雨，浙江北部、东部等地部分地区有暴雨。

市气象部门提醒，近期我市多雷雨天气，市民外出请随身携带雨具，注意防范雷电和短时强降水。山区群众应关注山洪、地质灾害预警，提前做好转移避险准备。相关部门需加强水库巡查和城市排涝工作，确保安全度汛。后续天气变化请及时关注温州市气象台发布的最新预报预警信息。

来 源：温州都市报

原标题： 今起到周日多阵雨雷雨

市气象台昨发布雷电、暴雨双预警，山区需严防地质灾害

记者 蔡挺

本文转自：温州新闻网 66wz.com