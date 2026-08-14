温州日报 2026-08-14 08:47:00

在海岛与城市之间，那些看不见的电流经过之前，总有人站在烈日下，把每一个细节守护到最后。

韩俊杰在塔下指挥。庄越 摄

运检人员在塔上作业。国网温州供电公司 供图

人物名片

姓名：韩俊杰

职业：国网温州供电公司输电运检中心电检运检一班副班长

采访地点：洞头小门岛220千伏电缆终端塔

工作环境温度：40℃+

温州网讯 8月5日11时，洞头小门岛，太阳悬在海面上空。

220千伏电缆终端塔下，没有一块完整的阴影。塔身被晒得发白，钢结构表面泛着刺眼的光。海风从海面吹来，穿过铁塔，却带不走多少热气。

韩俊杰站在塔下，已经5个小时。安全帽边缘不断有汗水滴落，顺着脸颊滑下。他没有抬手擦，只是偶尔调整一下站姿，继续抬头看向20多米高处。

那里，作业人员正在进行避雷器安装。“慢一点。”“往左一点。”“注意，不要碰到塔材。”他的声音传向高处。每一次提醒，都是一次确认。

这一天，他们要完成终端塔上3支避雷器的更换。

避雷器长约2.7米，重约150斤。它需要通过滑轮系统，从地面一点点送到20多米高的安装位置。

从地面看，距离似乎并不远。但在高空中，几十厘米的偏差，都可能影响后续安装。

韩俊杰知道，越是这种看似平稳的过程，越不能放松。因为输电检修，没有“差不多”。

几天前，班组通过无人机夜间红外检测发现，电缆终端避雷器出现异常发热现象。避雷器是输电线路上的重要保护装置，平时它安静地安装在电缆终端设备旁。但当线路遭遇异常电压冲击时，它需要及时发挥作用，保护设备安全。发现异常，就意味着必须尽快处理。

8月5日清晨6点，韩俊杰和15名同事抵达现场。太阳还没有完全升起。他们已经开始进行现场准备。

人员分工、风险交底、安全检查，一项项确认。同事都知道他的习惯：无论多熟悉的设备、多重复的作业，他都会重新确认一遍。

有人问他，为什么这么多年还保持这样的习惯。韩俊杰说：“现场最怕的是觉得没问题。”

32岁的韩俊杰，来自吉林。9年前，他第一次成为电力检修人员时，也曾站在塔下，仰头看着那些高大的钢架。

那时，他背着工具包，一次次登塔。塔越来越高，手里的工具越来越重。

他慢慢习惯了一件事：把每一次作业，都当成第一次。因为在输电检修现场，经验不是让人放松警惕的理由，而是让人更加谨慎的底气。

2019年夏天的一次经历，让韩俊杰记忆至今。

那一年，他参与苍南500千伏架空线路等电位带电作业。为了保障线路不停电运行，他需要穿上屏蔽服，在带电状态下完成检修。

屏蔽服厚重，几乎不透气。“穿上以后，里面基本没有风。”他说，“吐出来的气都是热的。”

那一次，他登上了一座74.5米高的铁塔，那是他爬过最高的一座塔。向上攀爬时，塔材被太阳晒得滚烫，双手握住金属构件，热量一点点传来。越往上，脚下的世界越小。

等抵达塔顶时，他第一次看到小鸟从身旁飞过。

一个小时后，他完成作业返回地面。衣服已经湿透。但也是从那以后，他真正明白：高空作业，考验的不只是体力，更是在复杂环境中，对每一个细节保持准确判断。

如今，韩俊杰已经从那个背着工具包爬塔的年轻人，成长为班组副班长。岗位变了，但关注现场的方式没有变。以前，他需要确保自己安全登塔。现在，他需要确保每一名作业人员安全完成任务。

更多时候，他站在塔下，看设备状态，看作业动作，看那些容易被忽略的细节。

高温天气里，人的体力会下降，注意力也容易受到影响。所以他关注的不只是设备，还有人累不累、有没有分心、动作有没有变形。这些在他看来，都是安全的一部分。“设备可以等，人不能冒险。”他说。

上午11点30分，最后一支避雷器安装完成。韩俊杰走到塔下，再次确认设备状态。

温度计显示，现场温度已经超过40℃。海风继续吹过小门岛，远处，输电线路跨越海面，将海岛与城市连接起来。

9年前，他曾站在塔上，感受几十米高空里的风；9年后的今天，他站在塔下，看着别人完成一次次攀登。位置变了，责任没有变。

对于输电运检员来说，烈日只是工作的背景。真正需要守住的，是高温之下依然清醒的判断，是每一次线路运行背后的安全。

而在海岛与城市之间，那些看不见的电流经过之前，总有人站在烈日下，把每一个细节守护到最后。

来 源：温州日报

原标题： 40℃高温下的“精准维修” 输电运检员守护海岛电网安全

记者 庄越

本文转自：温州新闻网 66wz.com