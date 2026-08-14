“我要去温州”2026高校学子温州行活动启动

温州日报 2026-08-14 08:47:00

昨天上午，2026“我要去温州”高校学子温州行活动举行启动仪式。来自全国各大高校的40名优秀学子，将通过四天三晚沉浸式研学，走进温州、了解温州、爱上温州。

40名优秀学子代表开启温州深度体验之旅。蒋文广 摄

温州网讯 昨天上午，2026“我要去温州”高校学子温州行活动举行启动仪式。来自全国各大高校的40名优秀学子，将通过四天三晚沉浸式研学，走进温州、了解温州、爱上温州。

本次高校学子温州行活动由温州市人力资源和社会保障局主办，面向全国高校招引青年英才。本次活动报名阶段，共计揽获全国112所高校283份报名资料，覆盖28个省（区、市）。从学历分布来看，本科生占比超73%，硕博研究生占比突破14%。参加活动的生源阵容亮眼，内地顶尖名校与境外知名学府青年齐聚，中国人民大学、东南大学、华东师大、香港中文大学、澳洲新南威尔士大学等院校学子纷纷报名参与。最终筛选出40名学子代表参与此次活动。

启动仪式上，相关负责人介绍了温州万亿级民营经济发展底色，重点推介“510+行动计划”人才政策。乐清市人社部门则围绕本地电气产业优势，向高校学子们介绍青年就业创业扶持平台。来温就业创业的企业代表也先后分享个人成长心得与企业人才培育体系，尽显温州政企惜才诚意。

仪式结束后，学子即刻开启企业参访行程，将用4天时间深入了解温州这座城市及温州的产业发展。据介绍，本次研学活动共设置了产业参访、科创研学、城市体验、青年沙龙、闭营分享等五大板块。学子们将先后走进数安港、瓯江实验室等数字科创载体，探访聚星科技、福达新材料等重点企业，参与“留温有理·青年说”交流分享，夜游五马街感受城市烟火气。8月16日，闭营仪式还将为学子颁发“城市体验官”证书，倾听青年心声、传递城市引才期许。

据了解，今年以来温州持续密集开展青年人才招引系列活动。7月，清华大学公共管理学院团队来温调研民营经济，多所外地高校组团访企拓岗，专场招聘会精准对接毕业生需求。此外，温州同步推进五大青年友好型城市建设计划，依托连续七年获评“中国最具幸福感城市”的优势，持续完善青年安居、就业、成长配套，以全链条服务吸引青年人才扎根，推动城市与青年双向奔赴、共赴新程。

来 源：温州日报

原标题： “我要去温州”2026高校学子温州行活动昨天启动

记者 夏婕妤 通讯员 陈宁静

本文转自：温州新闻网 66wz.com