温州晚报 2026-08-15 09:51:20

近日，《温州市瓯海区站前单元B、C街坊B-03等地块详细规划修改》发布批前公告，涉及多个地块用地规划调整，温州有望迎来一座可容纳2万人的大型室内专业演艺场馆。

温州网讯 近日，《温州市瓯海区站前单元B、C街坊B-03等地块详细规划修改》发布批前公告，涉及多个地块用地规划调整，温州有望迎来一座可容纳2万人的大型室内专业演艺场馆。

公告显示，本次规划修改范围东至秀浦路，南至今汇路，西至宁波路，北至金丽温高速公路，总用地面积约44.7公顷。规划修改后，共划分为30个地块，地块编号分别为B-01a至B-01c、B-03至B-05、B-06a、B-06b、B-08至B-15、B-34至B-44、B-46至B-48。新增大量商业、商务及娱乐用地，其中B-03地块规划为娱乐用地，B-06a、B-06b等地块规划为商业用地。

值得注意的是，B-03、B-06地块正是此前签约的万瓯WOW国际演艺中心拟选址地块。2025年9月，瓯海区人民政府与浙江万瓯文化产业发展有限公司正式签约，携手打造这一国际级演艺中心。项目选址瓯海高铁新城片区，计划用地约217亩，总投资超50亿元。

建成后，万瓯WOW国际演艺中心将成为可容纳2万人的专业室内演艺场馆，填补温州缺乏大型室内专业演出场所的空白。项目定位为集专业赛事、娱乐演出、体育文化输出、室内全天候游乐场所、未来社区等主题于一体的城市文体商旅综合体，建成后将着力吸引全球优秀文体演艺IP的中国区首创、首演、首发、首秀、首展在此呈现。

公告中特别指出，B-03、B-06a地块建筑形体应具有视觉冲击力但线条简洁，商业娱乐建筑风格以现代简约为主，建筑色彩宜明快，材质以玻璃幕墙、金属板材、高级真石漆等为主，需与周边建筑及环境有机融合。

此外，公告还显示，此次规划修改的片区，在公共配套设施方面，规划设置5处移动通信基站、2处公共厕所、2处环网单元及1处汇聚机房，B-09地块另设置不少于130个社会停车泊位。沿河、沿路设置城市绿线，用地面积约7.26公顷。

在城市设计引导方面，片区将与周边协同，共同塑造高端大气的高铁门户形象，形成高低起伏的空间形态。沿宁波路、今汇路两侧建筑采取“公建化”立面，强化今汇路商业氛围。

来 源：温州晚报

原标题： 温州将新增一个国际演艺中心，可容纳2万人！

记者 许雅晶

本文转自：温州新闻网 66wz.com