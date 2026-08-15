温州日报 2026-08-15 08:50:00

今天起，修正后的《温州市楠溪江保护管理条例》正式施行。这是该条例自2020年3月1日实施以来的首次全面修订。

温州网讯 今天起，修正后的《温州市楠溪江保护管理条例》正式施行。这是该条例自2020年3月1日实施以来的首次全面修订。

据悉，此次修改对标《中华人民共和国生态环境法典》，其中，对破坏生态行为的惩治力度明显加大，同时部分条款也更贴近群众休闲旅游的现实需求。针对多年执法实践中发现的问题，结合楠溪江保护治理实际，对部分条款进行了优化调整。

新条例惩治更严，在非法捕捞方面，新规大幅提高了处罚上限。原条例规定，使用地笼网等有害渔具进行捕捞的，处五万元以下罚款；情节严重的，吊销捕捞许可证。修正后明确：使用地笼网进行捕捞的，没收渔获物、违法所得和渔具，并处二十万元以下罚款；情节严重的，并处二十万元以上二百万元以下罚款，吊销捕捞许可证，可以没收船舶。

在水域机动工具管理方面，原条例禁止在水域驾驶游船、摩托艇、动力排筏等燃油机动工具。修正后增加了“或者在明令禁止的区域驾驶机动车”的规定。近年来，少数游客为寻求刺激，驾驶机动车驶入楠溪江滩林、绿道等明令禁止区域，破坏植被、影响行洪安全，群众反映强烈。新规精准回应这一治理难点，明确将此类行为纳入禁止范围。违反者由生态环境主管部门责令改正，没收违法所得，处二千元以上二万元以下罚款。

此外，原条款仅禁止在明令禁止的区域游泳，修正后增加了禁止“开展桨板、皮划艇等可能污染水体的活动”。近年来，桨板、皮划艇等水上运动在楠溪江逐渐兴起，部分爱好者随意进入饮用水源保护区等禁止水域开展活动，对水体安全造成隐患。新规将此类行为精准纳入规制范围，既规制可能污染水体的行为，又避免对正常亲水活动“一刀切”，个人违规可处五百元以下罚款。

修改后条例惠民更实，以第二十三条第四项调整为例，原条款规定“在离岸禁止的区域从事餐饮、娱乐等经营活动的”，由生态环境主管部门责令停止违法行为并限期改正；修正后调整为“在除饮用水水源一级保护区外的其他明令禁止的区域组织进行旅游、运动娱乐、休闲露营等活动的”，对餐饮经营、运动娱乐、休闲露营进一步规范。

近年来，在严格法治保护下，楠溪江文旅持续升温，楠溪江生态优势持续转化为发展优势。今年上半年，永嘉全县接待游客1100.23万人次，同比增长5.45%。永嘉县已连续七年上榜全国县域旅游综合实力百强县，并入选2025年全国县域文旅融合发展潜力100强榜单。多个节假日，楠溪江景区冲上百度地图全国客流指数排行榜。

法治严护与文旅发展并不矛盾，修正后的条例继续坚持政府主导、多方参与原则，统筹生态保护、民生保障与文旅发展。新规还要求永嘉县建立健全资金补偿、对口协作、产业转移等多元化的生态保护补偿机制。

条例所称楠溪江保护范围，是指永嘉县行政区域内楠溪江沙头供水工程大坝以上楠溪江干流、支流的集雨区域。楠溪江保护范围由永嘉县人民政府公布。下一步，永嘉县将做好条例宣传解读，完善配套制度，加大执法检查力度，引导社会公众共同参与楠溪江保护。

来 源：温州日报

原标题： 惩治更严 惠民更实 《温州市楠溪江保护管理条例》修正版今起实施

记者 金朝丹 永嘉融媒记者 范海国

本文转自：温州新闻网 66wz.com