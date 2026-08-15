温州古戏台凭啥上《人民日报》头版

温州晚报 2026-08-15 08:57:00

从一道延伸的T台，到一座敞开的文化客厅，这座古戏台的变化，也是“南戏故里”当代活力的一个缩影。

林海一曲《强军战歌》激荡观众心潮

歌手与市民游客热情互动

温州网讯 夜幕低垂，华灯初上。温州市区公园路上，飞檐斗拱的古戏台生机盎然。一道T型舞台从戏台口悠然延伸，将古雅戏台与街口牌坊连为一体。台上，民乐与流行音乐交织共鸣，传统戏韵与现代节拍奇妙碰撞；台下，市民与游客层层围拢。没有围栏阻隔，也没有高台疏离，歌声、掌声与喝彩声就这样流淌在青石板路与熙攘人群间。不久前，这一幕登上《人民日报》头版，让这座古戏台走进更多人的视野。

这座名为“南曲清音”的古戏台，仿照民国时期城隍庙老照片原貌复建，通体采用传统木结构工艺，藻井高悬，规制考究。今年6月，古戏台完成系统性改造提升，原本封闭的古老空间被悄然打开，成了街巷里一道流动的文化风景。

打破台上台下物理边界

昨日傍晚，暑气渐收，飞檐翘角在暮色中投下深沉的影子。鹿城区文化馆馆长吴怡和同事们正半蹲在戏台前拼接舞台。一块块台板在手中传递，支撑腿依照编号精准卡位。记者注意到，每一根支撑腿上都用记号笔标着“1-1、1-2、1-3……”的编码。“古戏台前的石板路坑洼不平，支撑腿的高度必须逐根微调，只能一根根做记号。”吴怡俯身核对台板位置，直起身时额角已沁出汗珠，“从最初两个多小时的手忙脚乱，到如今四个人四十五分钟的默契配合，背后是每个周末夜晚的汗水。”

谈及改造初衷，吴怡坦言，传统戏台虽形制精妙，可表演区域实在局促，稍大一点的节目便施展不开，加上台口高出地面不少，观众得仰着脖子看，时间一久难免觉得有距离感。为了让这座古老戏台融入当代审美，他们决定在完整保留飞檐斗拱传统建筑肌理的基础上，打破物理边界，让舞台走向人群。

舞台改造并非一蹴而就。他们起初也曾构想过全机械化的科技舞台，但因造价高昂而搁置。经过反复权衡，最终选择了最朴素也最“笨”的办法：30块台板、120根可调节支撑腿，全靠人工拼接。每周五搭起来，周日演完再拆掉。每一块板、每一根支撑腿都做了精细编码，以适应古戏台前凹凸不平的石板路面。

变化是直观可见的。住在周边的黄女士感触颇深：“过去仰着头看演出，总觉得舞台离我们很远。如今台面延至眼前，哪怕只是路过，也很容易被吸引进来。”空间重构之后，文艺不再局限于戏台之上，真正落到了人群之中。

从“台下看戏”到“上台入戏”

如果说T台延伸打破了物理边界，“普通人也能登台”的尝试，则在一点点消弭观演之间的心理距离。

“八一建军节”当晚，市民林海在夜色中健步登上T台，以一曲《强军战歌》致敬铁血军魂，激昂的旋律裹着夏夜的热浪穿透夜幕，激荡着在场每一位观众的心潮。紧接着，《滚滚长江东逝水》磅礴而出，浑厚的嗓音如浪潮奔涌，台下响起一片跟唱。市民陈先生动情地说：“在古戏台前聆听这样的歌声，仿佛古与今、家与国都在这一刻交汇，让人心潮难平。”

而最让吴怡难忘的，是之前一场流行音乐专场的即兴瞬间。那晚，歌手演唱时突然将话筒递向人群。一个手拿保温杯、穿着简朴工装的中年男子犹豫片刻，放下杯子接过了话筒。他开口时气息微颤，嗓音却意外地富有磁性，嘈杂的人声立刻安静下来，渐渐汇成全场大合唱。吴怡说：“他开口的那一刻，没有身份之别，没有技艺高下，只有对生活的热爱。这正是公共文化服务抵达人心的理想状态。当普通市民站在这个舞台上，用歌声传递心中的情感，文化传承便转化为可触可感的真实存在。”

为了让这份参与感成为常态，鹿城区文化馆启动全年常态化文艺演出志愿者招募，不限年龄与职业，声乐、器乐、舞蹈、戏曲等演出形式均可报名，只要心怀热爱，便有机会登上这方舞台。招募令一出，市民热情被迅速点燃。吴怡介绍，截至目前已收到五六十个节目报名，中老年群体与少年儿童最为踊跃。为确保舞台品质，文化馆对报名节目逐一筛选，考量内容是否积极向上，再审视其艺术质量，确保在传递真善美的同时契合大众审美。

不做一次性网红打卡点

古戏台的成功“破界”，并非一蹴而就，而是源于长达一年的摸索与调整。去年暑期，他们曾尝试以流行乐队和年轻歌手为主的“青春BGM音乐会”，虽受年轻人追捧，却因噪音问题遭到周边居民投诉。今年，他们转向了全龄化策略，从流行、国潮到戏曲、红歌，从小朋友的舞蹈展演到银发族的合唱团，节目单的丰富性确保每个人都能找到共鸣。此外，舞台两侧还增设了座椅作为隔离带，既让观众有了歇脚处，也拉出了一条无形的安全距离，让演出和观赏都有了更从容的节奏。

目前古戏台已开启全年常态化公益演出，固定于每周五至周日晚间与市民相约。每到傍晚，戏台前便有人早早赶来占位，摇扇闲聊间等待好戏开场。为避免内容同质化，他们建立了节目迭代机制：以本土二十余支文艺团队为核心班底，每支团队轮动上场时必须更新节目内容，同时穿插社会招募的特色节目，让每场演出都充满新鲜感。吴怡说：“我们要做的不是一次性的网红打卡点，而是能长久陪伴市民的文化自留地。”

与此同时，这个舞台的影响力也在向外延展，呈现出“以点带面”的文化辐射力。温州市文化广电旅游局正筹划开展各县（市、区）文化走亲活动，邀请各县（市、区）文化馆带着本土特色节目登上这方舞台，让市民在家门口就能领略不同县域的文化风情。

近年来，温州持续深化“文艺赋美”工程，在商圈、街巷、历史街区打造多处特色街头演艺空间，形成多点联动、全域覆盖的公共文化网络。不同于传统剧场的封闭性，这些散落于城市各处的文化点位，打破了艺术与生活的边界，让市民逛街、散步时，就能和文艺不期而遇。

从一道延伸的T台，到一座敞开的文化客厅，这座古戏台的变化，也是“南戏故里”当代活力的一个缩影。当艺术走出围墙、流进街巷，每一个驻足聆听的市民、每一位登台献唱的普通人，都成为这座城市文化脉搏的一部分，让千年斗城的文化底蕴，在时代的舞台上熠熠生辉。

来 源：温州晚报

原标题： 温州古戏台凭啥上《人民日报》头版 市民只要心怀热爱便有机会登上这方戏台

记者 陈希茜/文 鹿城区文化馆/供图

本文转自：温州新闻网 66wz.com