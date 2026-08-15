温州日报 2026-08-15 09:37:35

昨天上午，“RUI青年·创未来”瑞安市青年发展大会暨2026年大学生出征仪式上，瑞安以最大诚意亮出“青春礼单”，既为即将出征的学子温情送行，也向天下英才张开怀抱。

温州网讯 一份融合当地非遗元素的出征行囊、2.2万个优质岗位、2亿元青创基金……昨天上午，“RUI青年·创未来”瑞安市青年发展大会暨2026年大学生出征仪式上，瑞安以最大诚意亮出“青春礼单”，既为即将出征的学子温情送行，也向天下英才张开怀抱。

为持续推动青年人才工作端口前移、阵地外拓，瑞安市在全国重点高校集聚城市布局瑞籍学子联络站。在当天的大会上，举行了瑞籍学子联络站新任站长聘任仪式，北京、上海、深圳等联络站新任站长登台接受聘书。同时，瑞安市创新搭建商学联合工作站，现场，该工作站与深圳、南京、宁波瑞安商会建立合作，“商学联盟”版图进一步拓展。随后举行的2026年大学生出征仪式上，准大学生代表领取了精心准备的专属出征行囊——这份行囊融合瑞安蓝夹缬、木活字两大非遗元素，雕版画行李箱、杜邦纸双肩包、蓝夹缬晴雨伞等物品，件件满载桑梓深情。瑞安中学毕业生、即将奔赴北京大学深造的魏光昊代表准大学生发言，表示未来将不负韶华、学成报效家乡。

安居方能安心，安心方可立业。大会现场发布了由瑞籍大学生自主拍摄的青年服务政策专题宣传片《这波Rui青年Buff，我享受到啦》，生动展现瑞安对青年“全生命周期”的贴心服务。在大会的青年人才公寓（驿站）配租交房仪式环节上，8位即将入住新居的青年代表领取安居证书和安居礼包。据悉，瑞安已启动人才公寓常态化配租，青年驿站面向实习求职青年提供45天免租入住，青年公寓租金仅为市场价六成，部分小户型月租低至252元，真正实现“拎包入住”。

瑞安市委副书记、市长陈汉存在城市专题推介中亮出瑞安引才的“硬核家底”：瑞安拥有3000亿级工业底盘、2.2万个优质岗位、2.3万平方米低成本“双创”空间、2亿元青创基金，更有45天免费驿站、10元日租人才房、最高5折购房优惠，以及“东南小邹鲁”的文脉底蕴与滨海小城的烟火滋味。近年来，瑞安将青年发展型城市建设作为城市发展重要战略，以“政策保障+项目支撑+监督问效”立体化格局，推动青年与城市双向赋能。

扎根有政策，逐梦有方向。大会同步发布“RUI青年·创未来”青年发展行动，明确三大专项计划——以“来温州·创未来”全球创新创业大赛瑞安分区赛和“云创归谷·AI星火”OPC三阶能级培育工程为抓手的科创兴业计划，以实施“家燕归巢”就业工程和“青创小店主理人”助跑工程为核心的城市扎根计划，以深化“青年入乡·共富瑞安”和“青春造浪·文化兴城”为主线的青春建功计划，推动青年与城市在双向奔赴中彼此成就。

来 源：温州日报

原标题： 逐梦瑞安有基金 瑞安青年发展大会送出“全程”礼包

记者 包蓉蓉 瑞安融媒记者 潘益慧

本文转自：温州新闻网 66wz.com