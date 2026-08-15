8月18日至11月5日，瓯海这条道路封闭绕行
温度新闻客户端 2026-08-15 09:48:06
因瓯湖线道路塌陷隐患应急修复工程施工需要，2026年8月18日至11月5日期间，瓯湖线K25+600-K25+050段将进行道路封闭，过往车辆和行人需绕道而行。
温州网讯 因瓯湖线道路塌陷隐患应急修复工程施工需要，2026年8月18日至11月5日期间，瓯湖线K25+600-K25+050段将进行道路封闭，过往车辆和行人需绕道而行。
绕行路线建议：
1、前往北林垟方向可从龙西线绕行至胡垟线绕行至北林垟。
2、前往龙头村、石桥村、西雁村方向可从龙西线绕行至胡垟线绕行至南潘线至龙头村、西雁村、石桥村。
3、前往龙头村、石桥村、西雁村、北林垟方向可从石林环线绕行至环库公路绕行至瓯湖线至龙头村、石桥村、西雁村、北林垟。
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原标题： 注意！8月18日至11月5日，瓯海这条道路封闭绕行
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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