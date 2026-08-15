周末出门先看天！温州“散装暴雨”随机派送！
温州日报 2026-08-15 09:37:37
市气象台昨日发布预报：受西风槽和低层西南暖湿气流共同影响，15日至17日我市每天午后到夜里将有较大范围阵雨或雷雨，部分中到大雨，局部暴雨，个别大暴雨，有雷雨地区可伴有短时暴雨和7～9级雷暴大风。
温州网讯 这个周末要出门的市民，请先看一眼天气。市气象台昨日发布预报：受西风槽和低层西南暖湿气流共同影响，15日至17日我市每天午后到夜里将有较大范围阵雨或雷雨，部分中到大雨，局部暴雨，个别大暴雨，有雷雨地区可伴有短时暴雨和7～9级雷暴大风。
市气象台建议，市民不妨把户外活动安排在上午，午后外出请随身携带雨具，并及时关注最新预报预警信息。
雨量方面，预计全市大部分地区过程雨量20～30毫米，北部和西部山区40～60毫米，局部可达100毫米以上，最大小时雨强50～80毫米。需要特别提醒的是，乐清、永嘉、市区西部、瑞安西部、文成北部等前期雨量较大地区，应防范强降水叠加可能引发的小流域山洪、地质灾害、城乡积涝等次生灾害。山区居民和进山游客尤其要避开地质灾害隐患点，暴雨期间尽量不前往河谷、低洼地带。
昨天，我市已进入末伏，这是“三伏天”的最后一伏。但进入末伏并不意味着天气转为平静——8月仍是台风生成和影响的活跃期。气象部门预测，本月可能还有台风生成，请市民多关注。
来 源：温州日报
原标题： 近三日我市午后多强阵雨 乐清永嘉等地谨防次生灾害
记者 徐龙飞
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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