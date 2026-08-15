潮新闻客户端 2026-08-15 10:00:30

缩小“三大差距”是推进共同富裕的核心命题、主攻方向。瞄准这一方向，浙江高质量发展建设共同富裕示范区五载砥砺、五年攻坚，交出了一份厚重答卷：城乡居民收入倍差从1.96收窄至1.81；城镇、农村居民人均可支配收入分别超过8万元、4.5万元，稳居各省区第一位。山区海岛县实现GDP县县破百亿元，6个原山区海岛县顺利“出列”。

洞头风光 洞头区委宣传部供图

一组组硬核数据，是实干的见证。浙江何以能？答案镌刻在“1+3”帮扶机制凝聚的抱团合力中，奔涌在山海协作缩小差距、追赶跨越的磅礴浪潮里。

共同富裕是中国特色社会主义的本质要求。集中力量办大事的制度优势，为实现共同富裕提供了有力保障。确保在共富路上“一个都不掉队”，必须不断完善先富带后富帮扶机制，突破“单打独斗”的发展局限，深入推行片区组团、联动发展，以资源整合、优势互补、抱团增收凝聚合力，持续缩小“三大差距”。

山区海岛县是缩小“三大差距”的重点、难点和主战场。习近平同志在浙江工作期间，将“推动欠发达地区跨越式发展”纳入“八八战略”，亲自部署实施山海协作工程。2023年9月，习近平总书记考察浙江时明确要求，“浙江要在推进共同富裕中先行示范”“要把缩小城乡差距、地区差距、收入差距作为主攻方向”。浙江始终坚持一张蓝图绘到底，忠实践行“八八战略”，深耕山海协作，进一步创新打法，构建“1+3”帮扶机制，凝聚起全域同心、全民共富的强大合力，推动山区海岛县以前所未有的劲头追赶奔富。

协同作战，激荡共富澎湃动能。推动山区海岛县高质量发展是系统工程，必须以系统思维谋划帮扶。“1+3”帮扶机制的精髓在于高位统筹、抱团作战。省领导挂帅出征，将县域帮扶上升为省级战略工程；省直单位、经济强县、国有企业组成“帮扶铁三角”，精准打通政策落地、产业导入、资本注入、资源对接等关键堵点。从“散装帮扶”到“组团冲锋”，从“短期输血”到“长效造血”，山区海岛县发展全面提速。

精准施策，闯出因地制宜新路。帮扶之要，贵在精准。山区海岛县资源禀赋各异、发展阶段不同，坚持“一县一策”“一县一业”，才能找准赛道、跑出风采。洞头深耕深远海风电产业链，点燃海洋经济新引擎；磐安创新“飞地经济”模式，与东阳实现资源共享；嵊泗依托“小岛你好”行动，因地制宜发展海钓、贻贝养殖与海洋牧场。从“给钱给物”转向“赋能育产”，一把钥匙开一把锁，特色资源才能转化为发展胜势。

共享联盟·温州中心 苏巧将 摄

内生驱动，激发生生不息活力。外力帮扶是支撑，内生动力才是根本。浙江的解法是，一边做“减法”，持续破除要素双向流动的制度壁垒，引导人才、技术、资本等优质资源下沉集聚；一边做“加法”，依托先富带后富，产业支援、智力帮扶、民生提质、文化赋能多管齐下。全方位提升县域自我发展能力，让它们不再是被动接受帮扶的对象，而是主动创造未来的主角。

山海相拥，共富可期。共同富裕不是资源的平均分配，也不是一刀切、齐步走的机械同步，而是全域协同、循序渐进的动态进阶。实现共同富裕既要遵循规律、积极有为，又要脚踏实地、久久为功，最终要靠全体人民共同奋斗。新征程上，持续深化“1+3”帮扶机制，传承用好山海协作工程、“千万工程”蕴含的科学理念和价值观，统筹做好“强城”“兴村”“融合”三篇文章，山海相拥之地，必能绽放更多共富新景。

来 源：潮新闻客户端

原标题： 全力推进共同富裕 洞头找准深远海风电产业赛道闯新路

本文转自：温州新闻网 66wz.com