温州日报 2026-08-15 08:40:00

一张门票、一趟轻轨、一桌地道美食，串起了游客的完整行程，也藏着温州美食经济的新逻辑——美食不再是孤立的舌尖消费，而是嵌入夜经济、赛事经济、演唱会经济全链条的流量入口，带动城市消费。

温州网讯 “上次来温州看演唱会，散场后坐轻轨到这里吃过一次，就记挂到现在。”日前，来自宁波的市民王用韦熟门熟路地走进正亮海鲜惠民大排档店。他笑着说，这次特意把返程时间订在晚饭后，“吃完直接坐轻轨去动车站，一口鲜味儿揣进肚子里，才算没白来一趟温州。”

一张门票、一趟轻轨、一桌地道美食，串起了游客的完整行程，也藏着温州美食经济的新逻辑——美食不再是孤立的舌尖消费，而是嵌入夜经济、赛事经济、演唱会经济全链条的流量入口，带动城市消费。

凭着一口鲜，温州美食从来不缺口碑。瓯菜作为浙菜四大流派之一，轻油轻芡、重刀工、讲本味，三丝敲鱼、炸熘黄鱼曾走上国宴餐桌；从鱼饼、鸭舌到灯盏糕、瘦肉丸，街头巷尾的小吃藏着最鲜活的市井烟火。更特别的是，随着温州人走南闯北，温州味道早已遍布全球，成为海外中国菜的重要标识。

从2024年政府工作报告提出“打响美食产业”，到连续两年将争创“世界美食之都”写入政府工作报告，再到纳入“十五五”时期重点建设目标，温州的美食战略步步递进。日前，市政府常务会议审议《温州市促进美食经济发展三年行动计划（2026—2028年）》，一张产业蓝图清晰铺开。

美食的能量，在跨界联动中释放出乘数效应。针对夜间经济，计划提出到2028年打造20个以上特色美食集聚区。针对赛事与演唱会经济，计划明确要求结合大型体育赛事、演唱会和专业展会，配套开展美食节、特色市集等促消费活动，同时推出15条差异化美食旅游精品线路，将非遗美食、地方小吃与江心屿、苍南168黄金海岸线等景区深度绑定，让“为一口鲜赴一座城”成为更多游客的选择。未来，全市每年将举办不少于200场特色美食活动，用高频场景持续激活市场。

美食经济的发展，不仅要烟火气，更要有文化厚度、产业能级与人才储备。在文化端，温州将系统梳理瓯菜历史渊源与传统技艺，建立美食文化资源数据库，推动烹饪技艺、小吃制作技艺申报各级非遗，同时实施老字号振兴工程，让老味道焕发新活力。在经营主体端，首店招引与本土培育双向发力：计划到2028年引进50个以上海内外知名美食品牌首店，培育30家以上年营业额超亿元的餐饮企业，新增20家以上米其林、黑珍珠等高品质餐厅，形成龙头引领、中小微协同的行业格局。

更具温州特色的是“美食+智造”的双向赋能。依托本土制造业基础，温州将重点研发智能烹饪机械、中央厨房成套装备与冷链物流设备，定制适配瓯菜制作、温州小吃量产的智能化设备，让“温州制造”服务温州美食，也让美食产业带动制造业细分赛道升级。再加上标准化食材基地、中央厨房建设，以及9.5万人以上的烹饪队伍支撑，一套从田间到餐桌、从技艺传承到工业配套的完整美食产业生态正在成型。

温州的美食经济，本质上是一场城市软实力的升级。三年行动计划定下了清晰目标：到2028年全市限额以上餐饮业营业额突破200亿元，年均增长10%以上。但比数字更有分量的是，当越来越多像王用韦这样的游客，因为一场演出来到温州，因为一口鲜味记住温州、向往温州，美食就成了这座城市有温度、传播力的语言。

记者手记

用美食“打开”一座城

温州以做实业的逻辑搭建美食产业生态：向上串联演唱会、夜经济、文旅线路放大流量价值，向下以“美食+智造”打通制造业与餐饮业的双向赋能，同时补全非遗传承、人才储备、品牌培育的底层支撑。

美食能否成为城市流量的黏合剂、产业升级的催化剂、文化传播的硬载体？温州正用美食“打开”城市的欢迎之门。

来 源：温州日报

原标题： 温州谋划三年计划撬动美食经济提质扩容 一口瓯味串起一城烟火

记者 林岳

本文转自：温州新闻网 66wz.com