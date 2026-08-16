温州晚报 2026-08-16 10:01:11

8月12日，温州市绣山中学与温州肯恩大学正式敲定校地协同长效育人合作框架，双方围绕双语信创特色育人、贯通式拔尖人才培育开展深度座谈磋商，开启基础教育与高等教育一体化高质量育人的全新篇章。

温州网讯 8月12日，温州市绣山中学与温州肯恩大学正式敲定校地协同长效育人合作框架，双方围绕双语信创特色育人、贯通式拔尖人才培育开展深度座谈磋商，开启基础教育与高等教育一体化高质量育人的全新篇章。这也是鹿城区落实打造义务教育示范性窗口学校部署，推动公办初中提质培优的重要实践。

此次到访的温州肯恩大学代表团由科研办、校地合作办主任潘玲珍带队，成员涵盖理工学院、国际继续教育学院等核心部门的专家骨干。温州市绣山中学党总支书记周琦、校长蔡丽素等校级领导全程参与座谈，双方共同梳理共商共建共享的发展路径。

座谈会

作为中美教育合作标志性项目，温州肯恩大学拥有国际化顶尖师资与本硕博贯通培养体系，在跨学科融合、双语教学创新、拔尖人才培育等领域形成了成熟的办学模式，此前已与鹿城区深度共建国际教育共同体，积累了丰富的校地合作经验。座谈中，潘玲珍详细介绍了学校的办学成果，表示将为绣山中学的特色品牌建设提供理念、师资、课程、科研平台等全方位的资源支持。

温州肯恩大学科研办、校地合作办主任潘玲珍

立足新校区发展定位与省级示范窗口学校建设行动方案，绣山中学提出了系统化的合作实施框架：初一年级引入高校专家进课堂，校内教师同步跟岗教研；打通全校教师常态化赴温肯访学研修、学历提升通道；联动高校理工力量搭建信息学奥赛、人工智能、机器人科创分层培育体系，为拔尖创新学生打造专属成长赛道；面向学生提供中外合作院校、计算机信创类专业的升学规划指导；依托温肯国际化资源常态化开展双语科创工坊、中外学生学术交流活动，营造浸润式国际化校园氛围。

温州市绣山中学党总支书记周琦

温州市绣山中学校长蔡丽素

座谈会上，校长蔡丽素明确了近期三大重点落地任务：推进温肯国际化师生参与初一课堂教学试点，组织新生赴温肯开展学术研学，启动校地联合教师专项研修。她表示，绣山中学将充分发挥新校园智慧校园、科创实验室、双语专用教室的硬件优势，实现校地双向赋能、资源互通，构建可持续的高质量教育合作新格局。

据了解，鹿城区委、区政府及区教育局已将温州市绣山中学定位为鹿城基础教育示范标杆，锚定建设“五个一流”的现代化公办初中目标。此次校地合作洽谈的落地，不仅为两校深度联合办学奠定了坚实基础，更成为绣山中学扩充区域优质公办教育资源、提升办学品牌能级、扩大全省示范辐射影响力的关键契机。

下一步，双方将有序推进联合办学、科创课程共建、师资联合培育、品牌赛事、研学实践等各项合作落地见效，合力将绣山中学打造成以双语、科创、信创教育为鲜明特色的示范优质初中，打通基础教育与高等教育贯通式人才培育链条。

来 源：温州晚报

原标题： 重磅！温州市绣山中学与温州肯恩大学谋划联合办学

记者 施滢滢 通讯员 承晗璐 王明莉

本文转自：温州新闻网 66wz.com