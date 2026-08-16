温州日报 2026-08-16 09:34:28

近日，第三十届中国少儿戏曲小梅花荟萃（专业组）现场展演及佩花晚会在河北省廊坊市落下帷幕。来自温州戏曲院团委培班“瓯剧班”“永昆班”的5名选手荣获“小梅花”佩花，为“南戏故里”再添荣光。

温州网讯 近日，第三十届中国少儿戏曲小梅花荟萃（专业组）现场展演及佩花晚会在河北省廊坊市落下帷幕。来自温州戏曲院团委培班“瓯剧班”“永昆班”的5名选手荣获“小梅花”佩花，为“南戏故里”再添荣光。

中国少儿戏曲小梅花荟萃活动自1997年创办以来，历经三十载深耕，现已发展成为全国少儿戏曲领域极具影响力的艺术品牌。第三十届活动深入贯彻落实《戏剧振兴三年行动计划（2026—2028年）》，传承弘扬传统戏曲艺术，深入推进“戏曲进校园”与文教深度融合，集中展现全国少儿戏曲教育成果，推动戏曲美育健康发展。

8月5日至12日，专业组个人及集体节目共128个轮番登台，来自全国32个剧种的青少年戏曲演员同台竞技。温州选手沉着应战、发挥出色，金喜、林跃跃、王子晔、李伊涵、潘培培5人全部摘得“小梅花”佩花，“摘梅”人数占浙江省总数一半以上，成绩十分亮眼。我市至今已累计获得6朵“小梅花”佩花，数量位居浙江前列。

“小梅花”佩花是中国少儿戏曲小梅花荟萃活动中授予优秀青少年戏曲演员的最高荣誉标志，佩戴在胸前或头上，象征着少儿戏曲领域的成就。

温州选手一路过关斩将，既是个人专业素养的体现，更是温州在戏曲传承发展和艺术人才培养方面系统谋划、持续发力的结果。“十四五”以来，全市累计培养专业戏曲新苗超百人。2020年，永嘉昆剧团与浙江艺术职业学院联合实施“现代学徒制”校团双元人才培养模式，组成“永昆班”，33名学员现已返团实习；2022年，温州市瓯剧艺术研究院与温州市职业中等专业学校合作开办“瓯剧班”，招收学员30人，目前正在紧密培养。温州已逐步形成“师徒传承、院校合作、剧目实践”三位一体培养机制，为戏曲薪火相传筑牢根基。

来 源：温州日报

原标题： “小梅花”绽放全国舞台 温州5人荣获佩花

通讯员 吴怡菲 记者 程潇潇

本文转自：温州新闻网 66wz.com